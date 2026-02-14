Семья построила для мамы маленький дом на заднем дворе (фото)

Супруги из Техаса построили компактный дом для матери, потратив менее $32 тысяч. Проект, который они реализовали за шесть недель, стал примером того, как можно обеспечить близких комфортным жильем без больших финансовых затрат.

Йели и Бенджамин Гайдеккер в начале 2024 года приобрели земельный участок за $45 тысяч. Сначала супруги планировали строить только собственный дом, но со временем планы изменились, пишет Make It.

Во время строительства мать Йели, Лилиана Вильянуева, переехала к ним и сначала жила в трейлере на их участке. Поскольку женщина имела определенные проблемы со здоровьем, семья решила, что лучше, чтобы она была рядом.

Поскольку Йели работает дома, создавая контент, поэтому может помогать матери и одновременно воспитывать четырех маленьких детей.

Дом на территории

В конце 2025 года, когда семья поселилась в новом доме, они поняли, что трейлер — не лучший вариант для женщины на пенсии. Именно поэтому они построили отдельный мини-дом.

Сначала супруги обратились к подрядчикам, но полученные предложения колебались от $63 до $93 тысяч долларов. Тогда Гайдеккеры решили взяться за дело самостоятельно, установив бюджет в $30 тысяч долларов.

В доме очень уютно Фото: Yeli Heideck

Пара решила сделать сюрприз Лилиане, пока та гостила у родственников в Мексике в течение шести недель.

Для самых сложных работ семья наняла специалистов — они установили каркас, провели электричество и залили бетонный пол. Остальное, включая обустройство кухни, покраску и установку стен, выполнил преимущественно Бенджамин.

"Это имело особое значение, ведь мы строили для бабушки наших детей", — рассказывает Йели.

Возвращение домой

В ноябре 2025 года Лилиана вернулась из Мексики и увидела готовый подарок. Хотя работы еще не были полностью завершены, женщина сразу переехала в новый дом.

"Это был самый прекрасный сюрприз, который я могла получить. Дом маленький, но в нем есть абсолютно все, что мне нужно", — делится впечатлениями Вильянуева.

Кухня довольно минималистичная Фото: Yeli Heideck

Компактное жилье включает одну спальню, ванную комнату, стиральную машину, сушилку, плиту, духовку и холодильник. Планировка создавалась с учетом конкретных потребностей Лилианы.

