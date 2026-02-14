Сім'я збудувала для мами маленький будинок на задньому дворі (фото)

Подружжя з Техасу збудувало компактний будинок для матері, витративши менше $32 тисяч. Проєкт, який вони реалізували за шість тижнів, став прикладом того, як можна забезпечити близьких комфортним житлом без великих фінансових витрат.

Йелі та Бенджамін Гайдеккер на початку 2024 року придбали земельну ділянку за $45 тисяч. Спочатку подружжя планувало будувати лише власний будинок, але з часом плани змінилися, пише Make It.

Під час будівництва мати Йелі, Ліліана Вільянуева, переїхала до них і спочатку жила у трейлері на їхній ділянці. Оскільки жінка мала певні проблеми зі здоров'ям, родина вирішила, що краще, щоб вона була поруч.

Оскільки Йелі працює вдома, створюючи контент, тож може допомагати матері та водночас виховувати чотирьох малих дітей.

Будинок на території

Наприкінці 2025 року, коли сім'я оселилася у новому будинку, вони зрозуміли, що трейлер — не найкращий варіант для жінки на пенсії. Саме тому вони збудувати окремий міні-будинок.

Спочатку подружжя звернулося до підрядників, але отримані пропозиції коливалися від $63 до $93 тисяч доларів. Тоді Гайдеккери вирішили взятися за справу самостійно, встановивши бюджет у $30 тисяч.

У будинку дуже затишно Фото: Yeli Heideck

Пара вирішила зробити сюрприз Ліліані, поки та гостювала у родичів у Мексиці протягом шести тижнів.

Для найскладніших робіт родина найняла фахівців — вони встановили каркас, провели електрику та залили бетонну підлогу. Решту, включно з облаштуванням кухні, фарбуванням та встановленням стін, виконав переважно Бенджамін.

"Це мало особливе значення, адже ми будували для бабусі наших дітей", — розповідає Йелі.

Повернення додому

У листопаді 2025 року Ліліана повернулася з Мексики і побачила готовий подарунок. Хоча роботи ще не були повністю завершені, жінка одразу переїхала до нового помешкання.

"Це був найпрекрасніший сюрприз, який я могла отримати. Будинок маленький, але в ньому є абсолютно все, що мені потрібно", — ділиться враженнями Вільянуева.

Кухня доволі мінімалістичні Фото: Yeli Heideck

Компактне житло включає одну спальню, ванну кімнату, пральну машину, сушарку, плиту, духовку та холодильник. Планування створювалося з урахуванням конкретних потреб Ліліани.

