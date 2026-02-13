Женщина прожила 3 года в Люксембурге: как там принимают украинских беженцев (фото)

Украинка по имени Светлана живет в Люксембурге более трех лет. Она воспитывает там троих детей и очень благодарна европейской стране за приют во время войны.

В Instagram женщина поделилась мыслями о жизни в Люксембурге в течение уже длительного срока, а украинцы в комментариях подискутировали.

Украинка о жизни в Люксембурге

"Меня, если честно, удивляют те украинцы, которые живут в безопасных странах и потом на эти страны говорят нехорошо. Мы уже 3,5 года живем в Люксембурге и буду откровенна: я не влюблена в эту страну, и здесь есть вещи, которые мне не близки и которые очень сложные. Но есть то, за что я благодарна безгранично", — сказала Светлана.

В частности, за безопасность семьи.

"За то, что дети просто идут в школу без страха. За медицину, которая не бросает тебя один на один с проблемой. Проверила на себе. За образование детей, где их уважают, дают время адаптироваться, выучить язык. За возможность для взрослых попробовать начать сначала курсы, обучение. Я не в восторге от Люксембурга, но я благодарна ему за спокойствие нашей семьи", — призналась автор видео.

Светлана подчеркнула, что эта благодарность не отменяет ее любви к родной Украине.

Украинцы живут в Люксембурге Фото: Instagram

Украинцы живут в Люксембурге более трех лет Фото: Instagram

Украинцы живут в Люксембурге во время войны Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы отреагировали на рассказ Светланы:

"Живем в Польше много лет, но за последние годы боль только в самом отношении к украинцам".

"А мы уже 4 года живем в Лихтенштейне. Понимаю, о чем вы".

"Я очень благодарна Германии за приют и возможности! За стабильную жизнь и безопасность".

