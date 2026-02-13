Украинка выиграла в лотерею квартиру в Италии, но вынуждена отказаться (фото)

Харьковчанка Эльвира, которая сейчас живет в Нидерландах, рассказала о своем опыте участия в лотерее. Девушка подала заявку на специальном сайте и недавно получила письмо о выигрыше.

Эльвира, которая называет себя инфлюенсером, интервьюером и общественным деятелем, выиграла квартиру в одном из итальянских городков. По ее словам, подаваться можно 1 раз в неделю, выбрав одну квартиру, которая пришлась по душе. Впрочем есть существенный нюанс, — это лотерея для аренды жилья. Как это работает, — узнавал Фокус.

"Конечно, квартиру там никто бесплатно не раздает. Но все равно я считаю, что этот сайт — классная возможность для аренды жилья", — отмечает Эльвира.

Украинка выиграла в лотерею квартиру в Италии

Далее она дала подробную инструкцию, как записаться на лотерею, чтобы попробовать свои силы.

"Вас попросят внести депозит и отправить все документы на проверку, ну и дальше уже все зависит от этого. К каждой квартире в описании есть табличка, где указана минимальная ЗП для аренды той или иной квартиры, важно обращать на это внимание", — отмечает автор видео.

Решила отказаться

Несмотря на то, что она выиграла в лотерею, решила выбрать другую квартиру.

Украинка выбрала другую квартиру Фото: Instagram

"Так интересно, что о выигрыше я узнала примерно через 30 минут после подписания контракта на нашу квартиру. Даже такое бывает", — делится украинка.

Одна из зрительниц написала: "Узнала об этом сайте от друзей. Не все квартиры там для лотереи, я свою арендую с этого же вебсайта, также есть возможности квартиры для студентов. На некоторых локациях сложно с организацией, но в целом я очень довольна".

Другая добавила: "Ваше видео мне рандомно попало, я не собираюсь в Нидерланды, но не понимаю, о какой лотерее идет речь. Можно поймать выгодную цену на аренду жилья? Я правильно поняла?".

Эльвира рассказала, как работает схема Фото: Instagram

На последний комментарий девушка ответила: "Здесь большой кризис жилья и арендовать что-то очень трудно, особенно, когда не очень высокий доход или оба партнера предприниматели. Лотерея дает возможность обойти все очереди и попасть сразу на просмотр, а затем сразу подписать контакт (если всех все устраивает)".

