Українка виграла у лотерею квартиру в Італії, але змушена відмовитися (фото)

Харків'янка Ельвіра, яка зараз живе у Нідерландах, розповіла про свій досвід участі в лотереї. Дівчина подала заявку на спеціальному сайті й нещодавно отримала листа про виграш.

Ельвіра, яка називає себе інфлюенсеркою, інтерв’юеркою та громадською діячкою, виграла квартиру в одному з італійських містечок. За її словами, подаватися можна 1 раз на тиждень, обравши одну квартиру, яка припала до душі. Втім є суттєвий нюанс, — це лотерея для оренди помешкання. Як це працює, — дізнавався Фокус.

"Звичайно, квартира там ніхто безплатно не роздає. Але все одно я вважаю, що цей сайт — класна можливість для оренди житла", — зазначає Ельвіра.

Українка виграла у лотерею квартиру в Італії

Далі вона дала детальну інструкцію, як записатися на лотерею, щоб спробувати свої сили.

"Вас попросять внести депозит та надіслати всі документи на перевірку, ну і далі вже все залежить від цього. До кожної квартири в описі є табличка, де вказано мінімальну ЗП для оренди тієї чи іншої квартири, важливо звертати на це увагу", — зазначає авторка відео.

Відео дня

Вирішила відмовитися

Попри те, що вона виграла в лотерею, вирішила обрати іншу квартиру.

Українка обрала іншу квартиру Фото: Instagram

"Так цікаво, що про виграш я дізналась приблизно через 30 хвилин після підписання контракту на нашу квартиру. Навіть таке буває", — ділиться українка.

Одна з глядачок написала: "Дізналась про цей сайт від друзів. Не всі квартири там для лотереї, я свою орендую з цього ж вебсайту, також є можливості квартири для студентів. На деяких локаціях складно з організацією, але загалом я дуже задоволена".

Інша додала: "Ваше відео мені рандомно потрапило, я не збираюсь в Нідерланди, але не розумію, про яку лотерею йде мова. Можна зловити вигідну ціну на оренду житла? Я вірно зрозуміла?".

Ельвіра розповіла, як працює схема Фото: Instagram

На останній коментар дівчина відповіла: "Тут велика криза житла й орендувати щось дуже важко, особливо, коли не дуже високий дохід або обидва партнери підприємці. Лотерея дає можливість обійти всі черги та потрапити одразу на перегляд, а потім одразу підписати контакт (якщо всіх все влаштовує)".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Столичний рієлтор, який допомагає власникам квартири знайти орендарів, показав у невеликому огляді, що з житлом зробили попередні мешканці. Він попереджає, що завжди потрібно ретельно перевіряти, з ким збираєтесь співпрацювати, щоб не потрапити в таку ситуацію.

Київський рієлтор, зареєстрований у TikTok під ніком @rieltor_kiev, разом з власником зайшов до квартири після орендарів. Побачене всередині вразило їх до глибини душі.

Чоловік, якого звуть Олександр, почав ремонт у старій квартирі, де доживав свої останні дні незрячий дідусь. Житло в жахливому стані, тож йому довелося витратити багато сил, аби принаймні винести сміття, щоб розпочати ремонтні роботи.