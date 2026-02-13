Жінка прожила 3 роки у Люксембурзі: як там приймають українських біженців (фото)
Українка на імʼя Світлана живе в Люксембурзі понад три роки. Вона виховує там трьох дітей та дуже вдячна європейській країні за прихисток під час війни.
В Instagram жінка поділилася думками про життя в Люксембурзі протягом уже тривалого терміну, а українці в коментарях подискутували.
Українка про життя в Люксембурзі
"Мене, якщо чесно, дивують ті українці, які живуть у безпечних країнах і потім на ці країни кажуть недобре. Ми вже 3,5 роки живемо в Люксембурзі і буду відверта: я не закохана в цю країну, і тут є речі, які мені не близькі і які дуже складні. Але є те, за що я вдячна безмежно", — сказала Світлана.
Зокрема, за безпеку родини.
"За те, що діти просто йдуть у школу без страху. За медицину, яка не кидає тебе один на один з проблемою. Перевірила на собі. За освіту дітей, де їх поважають, дають час адаптуватися, вивчити мову. За можливість для дорослих спробувати почати спочатку курси, навчання. Я не в захваті від Люксембургу, але я вдячна йому за спокій нашої родини", — зізналася авторка відео.
Світлана наголосила, що ця вдячність не скасовує її любові до рідної України.
Реакція мережі
У коментарях українці відреагували на розповідь Світлани:
- "Живемо в Польщі багато років, але за останні роки біль тільки в самому відношенні до українців".
- "А ми вже 4 роки живемо у Ліхтенштейні. Розумію, про що ви".
- "Я дуже вдячна Німеччині за прихисток та можливості! За стабільне життя та безпеку".
