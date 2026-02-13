Виллу блогера Candy Superstar в Испании ограбили: исчезли люксовые вещи на миллионы

Популярная блогерша Candy Superstar (Наталья Угличская) сообщила об ограблении своей виллы в Испании. По ее словам, из дома вынесли дорогие брендовые вещи на сумму около двух миллионов гривен.

Инцидент произошел 13 февраля в Марбелье, где блогерша проживает вместе со своим парнем. В момент преступления они были дома — находились на первом этаже, тогда как злоумышленник действовал на втором. О происшествии девушка рассказала в сториз в Instagram, показав также короткий фрагмент с камер наблюдения, где подозреваемый появляется лишь на несколько секунд.

По словам блогера, сигнализация не сработала, поскольку система была активирована в режиме пребывания хозяев в доме. Она предполагает, что вор хорошо ориентировался в доме и знал, как избежать камер видеонаблюдения. Местная полиция, как утверждает девушка, сообщила, что этот дом уже ранее становился мишенью воров.

Candy Superstar ограбили Фото: Instagram

Среди похищенного — восемь дизайнерских сумок, часы Rolex, украшения и аксессуары от Dior, наушники, брендовая обувь Hermes и солнцезащитные очки.

Виллу в Марбелье блогерша приобрела в конце ноября 2025 года. Недвижимость стала ее новым домом после переезда в Испанию.

Кто такая Candy Superstar

Candy Superstar (настоящее имя — Наталья) получила известность благодаря видео в TikTok и Instagram. Ее контент принес ей миллионную аудиторию и значительные доходы. Блогерша стала известной из-за ярких перевоплощений в персонажей фильмов, мультфильмов и мифологии, а затем расширила тематику до обзоров необычных товаров, путешествий и повседневной жизни.

В 2024 году она установила национальный рекорд как самый популярный блогер Украины — одно из ее видео набрало более 350 миллионов просмотров.

