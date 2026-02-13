Віллу блогерки Candy Superstar в Іспанії пограбували: зникли люксові речі на мільйони

Популярна блогерка Candy Superstar (Наталія Вуглицька) повідомила про пограбування своєї вілли в Іспанії. За її словами, з будинку винесли дорогі брендові речі на суму близько двох мільйонів гривень.

Інцидент стався 13 лютого у Марбельї, де блогерка проживає разом зі своїм хлопцем. У момент злочину вони були вдома — перебували на першому поверсі, тоді як зловмисник діяв на другому. Про подію дівчина розповіла у сториз в Instagram, показавши також короткий фрагмент із камер спостереження, де підозрюваний з’являється лише на кілька секунд.

За словами блогерки, сигналізація не спрацювала, оскільки система була активована в режимі перебування господарів у будинку. Вона припускає, що крадій добре орієнтувався в оселі та знав, як уникнути камер відеоспостереження. Місцева поліція, як стверджує дівчина, повідомила, що цей будинок уже раніше ставав мішенню злодіїв.

Candy Superstar пограбували Фото: Instagram Candy Superstar пограбували Фото: Instagram

Серед викраденого — вісім дизайнерських сумок, годинник Rolex, прикраси та аксесуари від Dior, навушники, брендове взуття Hermes і сонцезахисні окуляри.

Віллу в Марбельї блогерка придбала наприкінці листопада 2025 року. Нерухомість стала її новим домом після переїзду до Іспанії.

Хто така Candy Superstar

Candy Superstar (справжнє ім’я — Наталія) здобула популярність завдяки відео у TikTok та Instagram. Її контент приніс їй мільйонну аудиторію і значні доходи. Блогерка стала відомою через яскраві перевтілення у персонажів фільмів, мультфільмів і міфології, а згодом розширила тематику до оглядів незвичних товарів, подорожей та повсякденного життя.

У 2024 році вона встановила національний рекорд як найпопулярніша блогерка України — одне з її відео набрало понад 350 мільйонів переглядів.

