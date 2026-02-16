Звезда "Очень странных дел" тайно вышла замуж: что известно о ее избраннике (фото)

Американская актриса Майя Хоук и певец Кристиан Ли Хатсон официально стали супругами. Пара сыграла неожиданную свадьбу в День святого Валентина в Нью-Йорке.

На церемонии присутствовали звездные родители невесты — актеры Итан Хоук и Ума Турман, а также коллеги Майи по сериалу "Очень странные дела", в частности Финн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Наталья Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири, пишет People, пишет People.

Образ молодоженов

Невеста выбрала белое свадебное платье, которое дополнила объемным пушистым зимним пальто, тогда как жених остановился на классическом смокинге. Мать невесты Ума Турман появилась в светло-голубом платье с соответствующей обувью, а Итан Хоук — в черном наряде.

Турман и Хоук были женаты с 1998 по 2005 год. Кроме Майи, у них есть общий сын Левон. Он также присутствовал на свадьбе. У каждого из бывших супругов есть дети от других отношений.

Представители Майи и Хатсона пока не комментировали событие. Известно, что певец подтвердил их помолвку еще в прошлом году во время интервью, а весной актрису заметили с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

Фото: People

Отношения Майи и Гатсона

Пара впервые появилась вместе на красной дорожке в апреле во время премьеры спектакля "John Proctor Is the Villain" в Нью-Йорке. Также они вместе посетили показ Prada на Неделе моды в Милане.

Майя познакомилась с Хатсоном несколько лет назад во время записи музыки. Он участвовал в создании ее альбома Chaos Angel, а сама актриса называла возлюбленного "музыкальным гением" и признавалась, что лучшие отношения — это те, которые вырастают из дружбы.

