День святого Валентина

Зірка "Дивних див" таємно вийшла заміж: що відомо про її обранця (фото)

робін з дивні дива
Акторка Мая Гоук зіграла Робін у серіалі "Дивні дива" | Фото: Кадр із фильму

Американська акторка Мая Гоук і співак Крістіан Лі Гатсон офіційно стали подружжям. Пара зіграла несподіване весілля у День святого Валентина в Нью-Йорку.

На церемонії були присутні зіркові батьки нареченої — актори Ітан Гоук та Ума Турман, а також колеги Маї по серіалу "Дивні дива", зокрема Фінн Вулфгард, Ґейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Седі Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Гітон і Джо Кірі, пише People.

Образ молодят

Наречена обрала білу весільну сукню, яку доповнила об’ємним пухнастим зимовим пальтом, тоді як наречений зупинився на класичному смокінгу. Мати нареченої Ума Турман з’явилася у світло-блакитній сукні з відповідним взуттям, а Ітан Гоук — у чорному вбранні.

Турман і Гоук були одружені з 1998 по 2005 рік. Окрім Маї, вони мають спільного сина Левона. Він також був присутній на весіллі. У кожного з колишнього подружжя є діти від інших стосунків.

Відео дня

Представники Маї та Гатсона поки не коментували подію. Відомо, що співак підтвердив їхні заручини ще минулого року під час інтерв’ю, а навесні акторку помітили з діамантовою обручкою на безіменному пальці.

Мая Гоук і Крістіан Лі Гатсон весілля
Мая Гоук і Крістіан Лі Гатсон одружились
Фото: People

Стосунки Маї та Гатсона

Пара вперше з’явилася разом на червоній доріжці у квітні під час прем’єри вистави "John Proctor Is the Villain" у Нью-Йорку. Також вони разом відвідали показ Prada на Тижні моди в Мілані.

Мая познайомилася з Гатсоном кілька років тому під час запису музики. Він брав участь у створенні її альбому Chaos Angel, а сама акторка називала коханого "музичним генієм" і зізнавалася, що найкращі стосунки — це ті, які виростають із дружби.

Мая Гоук і Крістіан Лі Гатсон одруження
Мая Гоук і Крістіан Лі Гатсон одружились
Фото: People

