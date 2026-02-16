Главный тренд 2026 года: Бейонсе кардинально изменила прическу (фото)

Американская суперзвезда Beyoncé удивила поклонников резкой сменой имиджа. Певица показала новую прическу в серии стильных фото, которые опубликовала в Instagram.

В четверг вечером артистка поделилась с фанами подборкой эффектных модных снимков, на которых продемонстрировала свою новую прическу — короткий французский боб. Последний раз она публиковала фото еще в ноябре, когда посещала Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Тогда Бейонсе позировала с длинными роскошными кудрями, поэтому нынешний короткий образ стал заметным изменением.

Бейонсе кардинально сменила прическу Фото: Instagram

Стилисты уже назвали новый образ певицы сочетанием сдержанной элегантности и современного шика. Медово-блондовый оттенок с затемненными корнями создает эффект естественности и добавляет прическе глубины, придавая ей так называемую эстетику "old money". Боб уложен с объемом спереди и подкрученными внутрь кончиками, что добавляет движения и выразительности.

Відео дня

Бейонсе кардинально сменила прическу Фото: Instagram

Кроме длины, звезда изменила и цвет волос — он стал значительно светлее. Эксперты называют этот оттенок "Blanche Blonde" и отмечают, что он особенно эффектно смотрится именно на коротких стрижках, которые сейчас возвращаются в моду. По словам специалистов, тренд на смелые короткие прически символизирует своеобразную "перезагрузку" стиля на новый год.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бейонсе выступила в цветах "российского флага".

Подвешенная на сцене машина едва не упала, не выдержав суперзвезду.

Кроме того, с певицы спали штаны прямо во время концерта.