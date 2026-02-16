Головний тренд 2026 року: Бейонсе кардинально змінила зачіску (фото)

Американська суперзірка Beyoncé здивувала шанувальників різкою зміною іміджу. Співачка показала нову зачіску у серії стильних фото, які опублікувала в Instagram.

Артистка нещодавно поділилася з фанами добіркою ефектних модних знімків, на яких продемонструвала свою нову зачіску — короткий французький боб. Востаннє вона публікувала фото ще в листопаді, коли відвідувала Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі. Тоді Бейонсе позувала з довгими розкішними кучерями, тож нинішній короткий образ став помітною зміною.

Бейонсе кардинально змінила зачіску Фото: Instagram

Стилісти вже назвали новий образ співачки поєднанням стриманої елегантності та сучасного шику. Медово-блондовий відтінок із затемненими коренями створює ефект природності й додає зачісці глибини, надаючи їй так званої естетики "old money". Боб укладено з об’ємом спереду та підкрученими всередину кінчиками, що додає руху й виразності.

Бейонсе кардинально змінила зачіску Фото: Instagram

Окрім довжини, зірка змінила й колір волосся — він став значно світлішим. Експерти називають цей відтінок "Blanche Blonde" і зазначають, що він особливо ефектно виглядає саме на коротких стрижках, які зараз повертаються в моду. За словами фахівців, тренд на сміливі короткі зачіски символізує своєрідне "перезавантаження" стилю на новий рік.

