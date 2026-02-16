На Евровидении-2026 изменился фаворит: какое место у Украины (видео)

Букмекеры обновили прогнозы на победителя Евровидения-2026, которое в этом году пройдет в Вене. Первое место пока отдают Финляндии.

Такие данные появились на официальном сайте Евровидения 16 февраля, за три месяца до международного песенного конкурса.

Кто может победить на Евровидении

На первой строчке пока Финляндия, которая даже еще не выбрала своего представителя. На второе спустился с первого Израиль (страну представит Ноам Беттан).

Третье место — Греция. 4, 5 — Швеция и Италия.

Шестое место пока прогнозируют Украине. После нее в десятку еще вошли: Дания, Болгария, Франция и Мальта.

Отметим, что далеко не все страны выбрали своих представителей, поэтому табличка может еще кардинально меняться.

Украину на Евровидении представит Lelѐka

7 февраля состоялся Нацотбор от Украины, в котором певица Lelѐka получила максимальное количество баллов: как зрители, так и профессиональное жюри отдали ей по 10 баллов. Теперь песня Ridnym "поедет" в Вену, где в этом году проходит именно Евровидение, ведь австрийский певец JJ стал победителем Евровидения-2025 в мае прошлого года, несмотря на то, что букмекеры предсказывали победу долгое время Швеции.

Відео дня

Первый полуфинал состоится 12 мая ;

; Второй полуфинал — 14 мая ;

; Гранд-финал — 16 мая.

Конкурсная песня Lelеka

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Накануне состоялся национальный отбор на Евровидение-2026 в Хорватии. Победу в этой стране одержала группа Lelek с песней Andromeda. Это может стать большой проблемой для Leléka.

Спич Русланы вызвал бурную реакцию сети из-за слов в поддержку исполнительницы Lelѐka.

Кроме того, команда победительницы Нацотбора разослала приглашение на вечеринку, которое восприняли как празднование победы еще до объявления результатов.