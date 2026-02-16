На Євробаченні-2026 змінився фаворит: яке місце в України (відео)

Букмекери оновили прогнози на переможця Євробачення-2026, яке цього року пройде у Відні. Перше місце поки віддають Фінляндії.

Такі дані зʼявилися на офіційному сайті Євробачення 16 лютого, за три місяці до міжнародного пісенного конкурсу.

Хто може перемогти на Євробаченні

На першій сходинці наразі Фінляндія, яка навіть ще не обрала свого представника. На друге спустився з першого Ізраїль (країну представить Ноам Беттан).

Третє — Греція. 4, 5 — Швеція та Італія.

Шосте місце поки прогнозують Україні. Після неї до десятки ще увійшли: Данія, Болгарія, Франція та Мальта.

Зазначимо, що далеко не всі країни обрали своїх представників, тому табличка може ще кардинально змінюватися.

Україну на Євробаченні представить Lelѐka

7 лютого відбувся Нацвідбір від України, у якому співачка Lelѐka отримала максимальну кількістю балів: як глядачі, так і професійне журі віддали їй по 10 балів. Тепер пісня Ridnym "поїде" до Відня, де цього року проходить саме Євробачення, адже австрійський співак JJ став переможцем Євробачення-2025 минулого травня, попри те, що букмекери пророкували перемогу довгий час Швеції.

Перший півфінал відбудеться 12 травня ;

; Другий півфінал — 14 травня ;

; Гранд-фінал — 16 травня.

Конкурсна пісня Lelѐka

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Напередодні відбувся національний відбір на Євробачення-2026 у Хорватії. Перемогу в цій країні здобув гурт Lelek з піснею Andromeda. Це може стати великою проблемою для Leléka.

Спіч Руслани викликав бурхливу реакцію мережі через слова на підтримку виконавиці Lelѐka.

Крім того, команда переможниці Нацвідбору розіслала запрошення на вечірку, яке сприйняли як відзначення перемоги ще до оголошення результатів.