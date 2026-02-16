Сотни авиарейсов в Европе отменены без предупреждения: что произошло

Британские лайнеры, летящие к или из популярного места отдыха в Европе, сегодня столкнулись с задержками и отменами.

Значительные перебои в полетах рейсов Lufthansa Group, в которую входят Lufthansa и короткомагистральный перевозчик CityLine, произошли из-за забастовки пилотов и бортпроводников. Хотя Lufthansa не предоставила данные об отмене, немецкая ассоциация аэропортов ADV подсчитала, что отменено более 460 рейсов, что повлияет на 70 000 пассажиров. Об этом пишет The Sun.

Сотни рейсов в Европе отменены

16 февраля было отменено 14 рейсов из аэропорта Франкфурта в Великобританию. Lufthansa часто использует для этих маршрутов самолеты, на которых перевозится от 150 до 180 пассажиров.

Если на каждом рейсе путешествует 165 пассажиров, то количество людей, которых коснулись только это отмены, может превысить 2000.

В частности, отменены десять рейсов из лондонского Хитроу во Франкфурт или Мюнхен. Один рейс в Мюнхен и один рейс во Франкфурт отменен из аэропорта Бирмингема.

Также не состоялось два рейса во Франкфурт из аэропорта Манчестера.

Профсоюз немецких пилотов VC (Vereinigung Cockpit) объявил 24-часовую забастовку, требуя больших пенсионных выплат. Представитель Lufthansa заявил, что объявления были "чрезвычайно сжаты", добавив, что они сильно ударят по пассажирам.

В Европе массово отменяют авиарейсы Фото: Unsplash

Спикер продолжил: "Устойчивые решения можно найти только путем диалога; забастовки всегда должны оставаться крайней мерой. Поэтому мы призываем профсоюзы возобновить переговоры с нами".

Он также сказал, что пассажиров уведомят, если забастовка повлияет на их рейс.

