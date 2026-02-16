Сотні авіарейсів у Європі скасовано без попередження: що сталося

Британські лайнери, що летять до або з популярного місця відпочинку в Європі, сьогодні зіткнулися із затримками та скасуваннями.

Значні перебої в польотах рейсів Lufthansa Group, до якої входять Lufthansa та короткомагістральний перевізник CityLine, сталися через страйк пілотів та бортпровідників. Хоча Lufthansa не надала дані про скасування, німецька асоціація аеропортів ADV підрахувала, що скасовано понад 460 рейсів, що вплине на 70 000 пасажирів. Про це пише The Sun.

Сотні рейсів у Європі скасовано

16 лютого було скасовано 14 рейсів з аеропорту Франкфурта до Великої Британії. Lufthansa часто використовує для цих маршрутів літаки, на яких перевозиться від 150 до 180 пасажирів.

Якщо на кожному рейсі подорожує 165 пасажирів, то кількість людей, яких торкнулися лише це скасування, може перевищити 2000.

Відео дня

Зокрема, скасовано десять рейсів з лондонського Гітроу до Франкфурта або Мюнхена. Один рейс до Мюнхена та один рейс до Франкфурта скасовано з аеропорту Бірмінгема.

Також не відбулося два рейси до Франкфурта з аеропорту Манчестера.

Профспілка німецьких пілотів VC (Vereinigung Cockpit) оголосила 24-годинний страйк, вимагаючи більших пенсійних виплат. Речник Lufthansa заявив, що оголошення були "надзвичайно стислі", додавши, що вони сильно вдарять по пасажирах.

У Європі масово скасовують авіарейси Фото: Unsplash

Речник продовжив: "Сталі рішення можна знайти лише шляхом діалогу; страйки завжди повинні залишатися крайнім заходом. Тому ми закликаємо профспілки відновити переговори з нами".

Він також сказав, що пасажирів повідомлять, якщо страйк вплине на їхній рейс.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Італійський острів Капрі, відомий неймовірними краєвидами та дизайнерськими магазинами, вживає жорсткіших заходів проти туристів.

Українка детально розповіла, який багаж може спричинити проблеми під час проходження контролю в аеропорту.

Крім того, в січні цього року тисячі туристів застрягли у Фінляндії через скасування рейсів через сильні морози.