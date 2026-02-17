Во все тяжкие: дочь Ким Кардашьян бродит по улицам с голубыми волосами (фото)

Дочь Ким Кардашьян, 12-летняя Норт Уэст, снова оказалась в центре внимания из-за своего эпатажного вида. Девочку заметили во время прогулки с ярко-голубыми волосами.

Норт появилась на публике в компании друзей, демонстрируя новый образ с длинными прямыми волосами насыщенного голубого цвета. Свою прогулку девушка транслировала в Instagram.

Экстравагантный стиль дополняла свободная светлая одежда в уличном стиле и массивная обувь.

Норт Уэст с друзьями Фото: Instagram

Сама Ким Кардашьян неоднократно позволяла дочери экспериментировать с внешностью и стилем, подчеркивая, что поддерживает творчество и индивидуальность Норт. Ранее девочка уже красила волосы в яркие цвета, появлялась на показах мод и даже выступала на сцене вместе с отцом.

Норт Уэст с друзьями Фото: Instagram

Кто такая Норт Уэст

Норт Уэст — старший ребенок Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Она родилась в 2013 году и с раннего возраста находится в центре внимания медиа. Девочка интересуется модой, музыкой и искусством, а также активно ведет TikTok вместе с мамой, где регулярно делится креативными видео и собственными образами.

Відео дня

Дети Ким Кардашьян

Ким Кардашьянимеет четырех детей от брака с рэпером Канье Уэстом: дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма. Двух старших детей она родила сама, а младших — суррогатные матери. Дети часто появляются в социальных сетях звезды и участвуют в семейных мероприятиях.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ким Кардашьян показала, как выглядит ее 8-летняя дочь.

Светская львица и модель шокировала скандальной теорией относительно высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году, утверждая, что они так и не смогли добраться до пункта назначения.

Кроме того, бизнесвумен призналась, что врачи диагностировали у нее аневризму головного мозга. Медики объясняют, что аневризма — это выпячивание стенки сосуда в мозге, похожее на "слабое место на шине". Примерно один человек из 50 имеет необнаруженную аневризму, которая обычно не вызывает симптомов. В большинстве случаев такие образования лишь наблюдают, а не лечат оперативно.