Пустилася берега: дочка Кім Кардаш'ян вештається вулицями з блакитним волоссям (фото)

Донька Кім Кардаш'ян, 12-річна Норт Вест, знову опинилася в центрі уваги через свій епатажний вигляд. Дівчинку помітили під час прогулянки з яскраво-блакитним волоссям.

Норт з’явилася на публіці у компанії друзів, демонструючи новий образ із довгим прямим волоссям насиченого блакитного кольору. Свою прогулянку дівчина транслювала в Instagram.

Екстравагантний стиль доповнював вільний світлий одяг у вуличному стилі та масивне взуття.

Норт Вест з друзями Фото: Instagram

Сама Кім Кардаш'ян неодноразово дозволяла доньці експериментувати із зовнішністю та стилем, підкреслюючи, що підтримує творчість і індивідуальність Норт. Раніше дівчинка вже фарбувала волосся у яскраві кольори, з’являлася на показах мод і навіть виступала на сцені разом із батьком.

Норт Вест з друзями Фото: Instagram

Хто така Норт Вест

Норт Вест — старша дитина Кім Кардаш'ян і репера Каньє Веста. Вона народилася у 2013 році та з раннього віку перебуває в центрі уваги медіа. Дівчинка цікавиться модою, музикою та мистецтвом, а також активно веде TikTok разом із мамою, де регулярно ділиться креативними відео та власними образами.

Діти Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян має чотирьох дітей від шлюбу з репером Каньє Вестом: доньок Норт і Чикаго та синів Сейнта і Псалма. Двох старших дітей вона народила сама, а молодших — сурогатні матері. Діти часто з'являються в соціальних мережах зірки та беруть участь у сімейних заходах.

