В домах шириной менее 1 метра живут люди: как это возможно (фото)

Дом шириной менее метра обустроены полноценной кухней и ванной. Рассказываем о пяти самых узких жилых зданиях планеты, которые поражают своей конструкцией.

Идея возвести дом на узком участке кажется абсурдной, но архитекторы нескольких стран доказали: даже в таких условиях можно обустроить полноценное жилье. Эти сооружения давно стали не просто домами, но и туристическими аттракциями и символами нестандартного мышления в градостроительстве.

Keret House, Варшава

Польский дом официально считается самым узким жилым домом в мире. В самом широком месте он достигает полутора метров, в самом узком — менее метра.

Keret House, Варшава Фото: dezeen.com

Несмотря на это, внутри есть спальня, кухня и ванная комната.

Sankaku Biru, Токио

Японский "дом-треугольник" в самом узком месте имеет лишь около 60 сантиметров. Впрочем, он многоэтажный, и каждая квартира оборудована кухней и ванной.

Sankaku Biru, Токио Фото: dezeen.com

Японцы, как известно, умеют считать каждый сантиметр.

Ла Эстреча, Валенсия

Испанский дом с фасадом шириной чуть больше метра в свое время был полноценным семейным жильем. Название переводится просто — "узкий".

Ла Эстреча, Валенсия Фото: dezeen.com

Тонкий дом, Лондон

Лондонское сооружение шириной 1,8 метра в самом тесном месте имеет долгую историю: в XIX веке здесь была художественная мастерская. Сейчас это популярная архитектурная достопримечательность города.

Тонкий дом, Лондон Фото: dezeen.com

Skinny House, Нью-Йорк

Американский "худой дом" в районе Маронек построили еще в 1932 году. За почти сто лет он не только сохранился, но и попал в национальный реестр исторических мест США. Его ширина — около трех метров.

Skinny House, Нью-Йорк Фото: dezeen.com

Все эти здания объединяет одно: они появились не от хорошей жизни, а как ответ на недостаток городского пространства или особенности земельных участков. И каждое из них по-своему доказывает — нестандартные условия иногда порождают самые интересные решения.

