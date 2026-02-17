У будинках завширшки менше 1 метра живуть люди: як це можливо (фото)

Будинок завширшки менше метра облаштовані повноцінною кухнею та ванною. Розповідаємо про п'ять найвужчих житлових будівель планети, які вражають своєю конструкцією.

Ідея звести будинок на вузькій ділянці здається абсурдною, але архітектори кількох країн довели: навіть у таких умовах можна облаштувати повноцінне житло. Ці споруди давно стали не просто домівками, а й туристичними атракціями та символами нестандартного мислення в містобудуванні.

Keret House, Варшава

Польський будинок офіційно вважається найвужчим житловим будинком у світі. У найширшому місці він сягає півтора метра, у найвужчому — менше метра.

Keret House, Варшава Фото: dezeen.com

Попри це, всередині є спальня, кухня та ванна кімната.

Sankaku Biru, Токіо

Японський "будинок-трикутник" у найвужчому місці має лише близько 60 сантиметрів. Втім, він багатоповерховий, і кожна квартира обладнана кухнею та ванною.

Sankaku Biru, Токіо Фото: dezeen.com

Японці, як відомо, вміють рахувати кожен сантиметр.

La Estrecha, Валенсія

Іспанський будинок із фасадом шириною трохи більше метра свого часу був повноцінним сімейним житлом. Назва перекладається просто — "вузька".

La Estrecha, Валенсія Фото: dezeen.com

Thin House, Лондон

Лондонська споруда завширшки 1,8 метра в найтіснішому місці має довгу історію: у XIX столітті тут була художня майстерня. Нині це популярна архітектурна пам'ятка міста.

Thin House, Лондон Фото: dezeen.com

Skinny House, Нью-Йорк

Американський "худий будинок" у районі Маронек збудували ще в 1932 році. За майже сто років він не лише зберігся, а й потрапив до національного реєстру історичних місць США. Його ширина — близько трьох метрів.

Skinny House, Нью-Йорк Фото: dezeen.com

Усі ці будівлі об'єднує одне: вони з'явилися не від хорошого життя, а як відповідь на нестачу міського простору чи особливості земельних ділянок. І кожна з них по-своєму доводить — нестандартні умови іноді породжують найцікавіші рішення.

