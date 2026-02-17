Дочь Оли Поляковой показалась со своим мужем за ужином на кухне (фото)

Старшая дочь Оли Поляковой показала, как отпраздновала День влюбленных: ее муж-музыкант Эден Пассарелли взял кулинарию на себя и устроил жене настоящий романтический ужин дома.

Мария в своем Instagram опубликовала видео с кухни. Как можно увидеть, Эден приготовил стейк, запеченный картофель и спаржу. Дочь Оли Поляковой явно была под впечатлением и решила поделиться моментом с подписчиками.

"Друзья, посмотрите просто, что мой муж сегодня приготовил нам на 14 февраля. У нас тут какой-то очень красивый стейк, моя любимая спаржа и запеченная картошечка. Вы просто посмотрите на размер этого стейка!" — рассказала Маша.

Мария показала, как отпраздновала День влюбленных Фото: Instagram

Мария Полякова вышла замуж летом 2024 года. Ее мужем стал американский музыкант Эден Пассарелли, с которым она познакомилась в США. Пара официально расписалась, а полноценное свадебное торжество откладывает на будущее.

Відео дня

Сейчас супруги живут в Америке, однако этой зимой Мария привезла Эдена в Украину — вместе они провели время со звездной мамой, побывали на ее концертах и, судя по публикациям, муж-иностранец Украиной вполне увлекся.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мария Полякова сообщила о переезде в новое жилье в США, где она будет проживать с соседями. Интересно, что пока неизвестно, будет ли с ней жить ее муж, за которого она недавно вышла замуж.

По словам Оли Поляковой, дочери Мария и Алиса совсем разные, поэтому иногда ей бывает сложно справиться.

Кроме того, Мария Полякова впервые привезла своего мужа-иностранца Эдена Пассарелли в Украину. Таким образом он вживую познакомится со звездной тещей и тестем.