Донька Олі Полякової показалась зі своїм чоловіком за вечерею на кухні (фото)

Старша донька Олі Полякової показала, як відсвяткувала День закоханих: її чоловік-музикант Еден Пассареллі взяв кулінарію на себе і влаштував дружині справжню романтичну вечерю вдома.

Марія у своєму Instagram опублікувала відео з кухні. Як можна побачити, Еден приготував стейк, запечену картоплю та спаржу. Дочка Олі Полякової явно була під враженням і вирішила поділитися моментом із підписниками.

"Друзі, подивіться просто, що мій чоловік сьогодні приготував нам на 14 лютого. У нас тут якийсь дуже гарний стейк, моя улюблена спаржа та запечена картопелька. Ви просто подивіться на розмір цього стейка!" — розповіла Маша.

Марія показала, як відсвяткувала День закоханих Фото: Instagram

Марія Полякова одружилася влітку 2024 року. Її чоловіком став американський музикант Еден Пассареллі, з яким вона познайомилася у США. Пара офіційно розписалася, а повноцінне весільне свято відкладає на майбутнє.

Зараз подружжя живе в Америці, однак цієї зими Марія привезла Едена до України — разом вони провели час із зірковою мамою, побували на її концертах і, судячи з публікацій, чоловік-іноземець Україною цілком захопився.

