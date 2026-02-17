"Напряжение было серьезное": почему Кароль и Лобода едва не дрались

Украинский легендарный композитор Александр Злотник вспомнил начало карьерного пути певиц Тины Кароль и Светланы Лободы.

Он пришел на интервью к Дмитрию Гордону, где ведущий спросил, действительно ли дрались артистки в юности, о чем ходят слухи. Две звезды приняли участие в мюзикле 2003 года на музыку Злотника "Экватор".

Ссоры Тины Кароль и Лободы

"Вы уже обмолвились о том, что они сильно конфликтовали. Но ведь ходят легенды о том, какие у них были скандалы. Едва, говорят, не драки", — сказал Гордон.

Сильное напряжение между артистками действительно подтвердил Злотник.

"Я свидетелем не был драк. Напряжение было очень серьезное. Это да. Что их даже рядом нельзя было (поставить, — Ред.)", — признался композитор.

Александр Злотник говорит, что обе звезды с самого начала были целеустремленные.

Відео дня

"И двое хотели достичь результата, в этом случае в мюзикле. Я когда кастинг проводил, у меня была задача, чтобы это не было похоже ни на кого, ни на что", — вспомнил музыкант.

Лободу Злотник нашел в эстрадно-цирковом.

"Это было прослушивание у Глиэра. Я тогда там еще не работал. И Тина. Таня была четвертый курс. Таня Либерман. И занималась у Тани Русовой", — рассказал композитор.

Тина Кароль Фото: Instagram tina_karol

Вокал был сильнее у Кароль

По словам Злотника, вокально Кароль была очень сильна.

"Безусловно она прошла. А Света Лобода была очень пластична. Она пришла в такой шляпе, в таком платье, в таких варежках. Возле нее был шоумен, который двигался. То есть она целый спектакль. Я увидел, что это девочка из мюзикла. Что это актриса. Пусть вокально она не была такая, как Таня, но как актриса, пластикой своей она просто поражала. И таким необычным взглядом", — вспомнил музыкант.

Светлана Лобода Фото: LOBODA/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Билык поразила фанатов смелой сменой образа с короткими волосами и ярким макияжем.

Тина Кароль неожиданно заговорила о личной жизни.

Кроме того, Кароль заметно похудела, а в сети заподозрили почему.