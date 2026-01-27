Тина Кароль неожиданно заявила об изменениях в личной жизни (фото)

Украинская певица Тина Кароль неожиданно заговорила о личной жизни. Артистка овдовела в 28 лет и с тех пор официально не была в отношениях.

После многих лет одиночества Тина решилась открыть свое сердце снова. В проекте "Люкс ФМ" Кароль призналась, что ходит на свидания.

Тина Кароль ходит на свидания

Певицу спросили, была ли она на свидании за последний месяц, на что она ответила утвердительно. Впрочем, больших деталей Тина Кароль не стала раскрывать.

В годовщину смерти мужа певица публиковала пост, в котором призналась, что впервые за много лет почувствовала готовность к новым отношениям. Также Кароль рассказывала, что Евгений до сих пор ей снится.

"И снится, и говорит, и приходит, и смотрит. Но оно уже заглушает эту боль, безусловно. Но эта пустота не исчезнет. Потому что это любовь искренняя, наивная, первая. Я такая верная очень. Нельзя от чего-то откреститься, что тебе очень дорого", — говорила звезда.

Тина Кароль Фото: Instagram tina_karol

Муж Тины Кароль

Народная артистка Украины и продюсер Евгений Огир поженились в 2008 году. В их союзе родился сын Вениамин, который сейчас живет и учится в Великобритании.

Пара прожила в браке около пяти лет. В 2013 году Евгений в возрасте 32 лет умер от рака желудка.

Тина Кароль с сыном Фото: Тіна Кароль\Facebook

