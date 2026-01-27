Тіна Кароль несподівано заявила про зміни в особистому житті (фото)

Українська співачка Тіна Кароль несподівано заговорила про особисте життя. Артистка овдовіла у 28 років і з того часу офіційно не була у стосунках.

Після багатьох років самотності Тіна наважилася відкрити своє серце знову. У проєкті "Люкс ФМ" Кароль зізналася, що ходить на побачення.

Тіна Кароль ходить на побачення

Співачку запитали, чи була вона на побаченні за останній місяць, на що вона відповіла ствердно. Втім, більших деталей Тіна Кароль не стала розкривати.

У роковини смерті чоловіка співачка публікувала допис, у якому зізналася, що вперше за багато років відчула готовність до нових стосунків. Також Кароль розповідала, що Євген досі їй сниться.

"І сниться, і каже, і приходить, і дивиться. Але воно вже заглушається цей біль, безумовно. Але ця пустота не зникне. Тому що це кохання щире, наївне, перше. Я така вірна дуже. Не можна від чогось відхреститись, що тобі дуже дороге", — казала зірка.

Чоловік Тіни Кароль

Народна артистка України та продюсер Євген Огір одружилися у 2008 році. У їхньому союзі народився син Веніамін, який наразі живе та навчається у Великій Британії.

Пара прожила у шлюбі близько п'яти років. У 2013 році Євген у віці 32 років помер від раку шлунку.

Тіна Кароль із сином Фото: Тіна Кароль\Facebook

