"Напруга була серйозна": чому Кароль і Лобода ледь не билися

Український легендарний композитор Олександр Злотник пригадав початок карʼєрного шляху співачок Тіни Кароль та Світлани Лободи.

Він прийшов на інтервʼю до Дмитра Гордона, де ведучий запитав, чи справді билися артистки в юності, про що ходять чутки. Двоє зірок взяли участь у мюзиклі 2003 року на музику Злотника "Екватор".

Сварки Тіни Кароль та Лободи

"Ви вже обмовилися про те, що вони сильно конфліктували. Але ж ходять легенди про те, які в них були скандали. Ледь, кажуть, не бійки", — сказав Гордон.

Сильну напругу між артистками справді підтвердив Злотник.

"Я свідком не був бійок. Напруга була дуже серйозна. Це так. Що їх навіть поряд не можна було (поставити, — Ред.)", — зізнався композитор.

Олександр Злотник каже, що обидві зірки з самого початку були цілеспрямовані.

"І двоє хотіли досягнути результату, в цьому випадку в мюзиклі. Я коли кастинг проводив, у мене було завдання, щоб це не було схоже ні на кого, ні на що", — пригадав музикант.

Лободу Злотник знайшов в естрадно-цирковому.

"Це було прослуховування в Глієра. Я тоді там ще не працював. І Тіна. Таня була четвертий курс. Таня Ліберман. І займалася в Тані Русової", — розповів композитор.

Тіна Кароль Фото: Instagram tina_karol

Вокал був сильніший у Кароль

За словами Злотника, вокально Кароль була дуже сильна.

"Безумовно вона пройшла. А Свєта Лобода була дуже пластична. Вона прийшла в такому капелюсі, в такій сукні, в таких рукавицях. Біля неї був шоумен, який рухався. Тобто вона цілу виставу. Я побачив, що це дівчинка з мюзиклу. Що це акторка. Хай вокально вона не була така, як Таня, але як акторка, пластикою своєю вона проста вражала. І таким незвичним поглядом", — пригадав музикант.

Світлана Лобода Фото: LOBODA/Instagram

