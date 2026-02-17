Галина Безрук строит карьеру в РФ: как сложилась жизнь звезды сериала "Домик на счастье" (фото)

Украинская актриса родом из Краматорска Галина Безрук получила известность после роли в сериале "Домик на счастье", однако впоследствии оказалась в центре скандала из-за переезда в Россию и молчания о войне. Несмотря на благосклонность украинской аудитории, артистка выбрала жизнь и карьеру в РФ — решение, которое вызвало резкую реакцию коллег и поклонников.

Фокус рассказывает о Галине Безрук и как она живет.

Почему актриса переехала в Россию

В Россию Безрук перебралась еще в 2015 году после женитьбы на российском актере Артеме Алексееве. Она планировала строить семью, но брак оказался непродолжительным — через пять лет супруги развелись. Актриса рассказывала, что причиной стали проблемы в отношениях и домашнее насилие со стороны мужа, который, по ее словам, имел психические расстройства и даже лечился в психиатрической клинике. В этом союзе родилась их дочь.

Актриса Наталья Корецкая вспоминала в интервью, что супруги познакомились еще во время совместной работы в Украине, где играли влюбленную пару на экране, а впоследствии сблизились и в реальной жизни. Она также отметила, что после развода они уже не поддерживают совместного быта.

Відео дня

Константин Войтенко и Галина Безрук в сериале "Домик на счастье" Фото: Кадр из фильма

Чем занимается сейчас

Сейчас исполнительница роли Маши из "Домика на счастье" живет в Москве и работает в театрально-музыкальной сфере, реализуя давнюю мечту об участии в мюзиклах. Актер Назар Заднепровский предполагал, что именно стремление к музыкальному жанру могло стать причиной ее отъезда, ведь в Украине это направление не было достаточно развито. По его словам, она считала себя прежде всего певицей, а не драматической актрисой, поэтому выбрала место, где имеет главные роли в мюзиклах, фактически поставив карьеру выше страны.

Галина Безрук в сериале "Домик на счастье" Фото: Кадр из фильма

Личная жизнь после развода

После громкого разрыва с Алексеевым актриса обрела новые отношения — ее избранником стал дирижер Арсентий Ткаченко. Роман развивался быстро, и весной 2025 года у пары родилась вторая дочь. Сейчас Безрук живет в Москве вместе с двумя детьми, сосредоточившись на семье и работе.

Галина Безрук и Арсентий Ткаченко Фото: Instagram

Позиция по поводу войны

Актриса избегает публичных заявлений о войне России против Украины, объясняя это желанием сохранить возможность работать и жить спокойно. Она отмечала, что для нее на первом месте — семья, а не политика, и добавляла, что ее родители, которые остались в Киеве, якобы понимают такую позицию. Также актриса признавала, что из-за этого потеряла связь со многими коллегами в Украине.

Галина Безрук с дочерью Фото: Instagram

Реакция украинских актеров

Многие украинские актрисы публично осудили ее выбор. Виталина Библив признавалась, что их отношения прекратились и ей больно из-за того, что бывшая коллега изменилась. Наталья Корецкая подчеркивала, что каждый человек делает собственный выбор, иногда руководствуясь стремлением к более комфортной жизни. А Наталка Денисенко заявила, что не готова работать с Безрук даже после войны, назвав ее решение сознательным и таким, что было продиктовано страхом за будущее семьи и карьеры.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Актриса Ксения Мишина уехала с 13-летним сыном Платоном за границу.

Украинская актриса и телеведущая Даша Малахова показала сына Матяша в реанимации и подробно рассказала, как состояние его здоровья резко ухудшилось.

Кроме того, колумнистка Лилия Новоселицкая рассказала, как прошла премьера фильма "Все оттенки соблазна". где снял певец Владимир Дантес.