Галина Безрук будує кар'єру в РФ: як склалося життя зірки серіалу "Будиночок на щастя" (фото)

Українська акторка родом із Краматорська Галина Безрук здобула популярність після ролі у серіалі "Будиночок на щастя", однак згодом опинилася в центрі скандалу через переїзд до Росії та мовчання про війну. Попри прихильність української аудиторії, артистка обрала життя і кар’єру в РФ — рішення, яке викликало різку реакцію колег і шанувальників.

Фокус розповідає про Галину Безрук та як вона живе.

Чому акторка переїхала до Росії

До Росії Безрук перебралася ще у 2015 році після одруження з російським актором Артемом Алексєєвим. Вона планувала будувати сім’ю, але шлюб виявився нетривалим — через п’ять років подружжя розлучилося. Акторка розповідала, що причиною стали проблеми у стосунках і домашнє насильство з боку чоловіка, який, за її словами, мав психічні розлади і навіть лікувався у психіатричній клініці. У цьому союзі народилася їхня донька.

Акторка Наталія Корецька згадувала в інтерв’ю, що подружжя познайомилося ще під час спільної роботи в Україні, де грали закохану пару на екрані, а згодом зблизилися і в реальному житті. Вона також зазначила, що після розлучення вони вже не підтримують спільного побуту.

Відео дня

Костянтин Войтенко і Галина Безрук у серіалі "Будиночок на щастя" Фото: Кадр із фільму

Чим займається зараз

Нині виконавиця ролі Маші з "Будиночка на щастя" живе у Москві та працює у театрально-музичній сфері, реалізуючи давню мрію про участь у мюзиклах. Актор Назар Задніпровський припускав, що саме прагнення до музичного жанру могло стати причиною її від’їзду, адже в Україні цей напрям не був достатньо розвинений. За його словами, вона вважала себе передусім співачкою, а не драматичною актрисою, тому обрала місце, де має головні ролі у мюзиклах, фактично поставивши кар’єру вище за країну.

Галина Безрук у серіалі "Будиночок на щастя" Фото: Кадр із фільму

Особисте життя після розлучення

Після гучного розриву з Алексєєвим акторка знайшла нові стосунки — її обранцем став диригент Арсентій Ткаченко. Роман розвивався швидко, і навесні 2025 року у пари народилася друга донька. Зараз Безрук мешкає в Москві разом із двома дітьми, зосередившись на родині та роботі.

Галина Безрук і Арсентій Ткаченко Фото: Instagram

Позиція щодо війни

Акторка уникає публічних заяв про війну Росії проти України, пояснюючи це бажанням зберегти можливість працювати і жити спокійно. Вона зазначала, що для неї на першому місці — сім’я, а не політика, і додавала, що її батьки, які залишилися у Києві, нібито розуміють таку позицію. Також акторка визнавала, що через це втратила зв’язок із багатьма колегами в Україні.

Галина Безрук з донькою Фото: Instagram

Реакція українських акторів

Чимало українських акторок публічно засудили її вибір. Віталіна Біблів зізнавалася, що їхні стосунки припинилися і їй боляче через те, що колишня колега змінилася. Наталія Корецька підкреслювала, що кожна людина робить власний вибір, інколи керуючись прагненням до комфортнішого життя. А Наталка Денисенко заявила, що не готова працювати з Безрук навіть після війни, назвавши її рішення свідомим і таким, що було продиктоване страхом за майбутнє родини та кар’єри.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Акторка Ксенія Мішина виїхала із 13-річним сином Платоном за кордон.

Українська акторка та телеведуча Даша Малахова показала сина Матяша в реанімації та детально розповіла, як стан його здоров’я різко погіршився.

Крім того, колумністка Лілія Новоселицька розповіла, як пройшла прем'єра фільму "Всі відтінки спокуси". де зняв співак Володимир Дантес.