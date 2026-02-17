Женщина из села неожиданно стала звездой сети: ее видео набирают тысячи просмотров

От сельской печи до сотен тысяч просмотров — жительница Камень-Каширщины Волынской области, известная в сети как Солоха, неожиданно стала звездой TikTok. Ее домашние кулинарные стримы и видео о будничной жизни собирают тысячи зрителей, а один из роликов с тушеным мясом набрал почти 70 тысяч просмотров.

За образом Солохи стоит Наталья Дмитрук — уроженка села Гута-Боровенская, которая после замужества поселилась в Карпиловке. В соцсети она показывает то, чем живет каждый день: возится по хозяйству, кормит птицу, гуляет у водоема и готовит традиционные блюда в печи. Время от времени женщина выходит в прямые эфиры и делится кулинарными секретами, пишет "Суспільне".

Наталья признается, что сначала растерялась из-за хейтеров и даже не знала, как завершить трансляцию, но поддержка аудитории придала уверенности. Говорит, когда увидела, что ее смотрят и слушают, поняла, что людям это интересно.

Популярность блогера стремительно выросла: если в прошлом году весной у нее было всего около тысячи подписчиков, то сейчас их уже более 20 тысяч. В своих видео хозяйка показывает приготовление домашних блюд из собственных продуктов — свинины, сыра, грибов, голубцов и выпечки, подчеркивая, что все "по-сельски", без изысканных кулинарных хитростей.



Псевдоним "Солоха" появился после свадебного конкурса, где Наталья победила в соревновании по угощению гостей варениками. С тех пор это имя закрепилось за ней и в реальной жизни, и в сети.

Постоянными "участниками" видео стали и домашние любимцы — коты Степан, Володька и Мурка, которых зрители уже узнают в кадре. Завершает каждый стрим блогер традиционным пожеланием здоровья, мира и спокойного дня или ночи всем, кто ее смотрит.

