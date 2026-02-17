Жінка з села неочікувано стала зіркою мережі: її відео набирають тисячі переглядів

Від сільської печі до сотень тисяч переглядів — жителька Камінь-Каширщини Волинської області, відома в мережі як Солоха, несподівано стала зіркою TikTok. Її домашні кулінарні стріми та відео про буденне життя збирають тисячі глядачів, а один із роликів із тушкованим м’ясом набрав майже 70 тисяч переглядів.

За образом Солохи стоїть Наталія Дмитрук — уродженка села Гута-Боровенська, яка після заміжжя оселилася в Карпилівці. У соцмережі вона показує те, чим живе щодня: порається по господарству, годує птицю, гуляє біля водойми та готує традиційні страви у печі. Час від часу жінка виходить у прямі ефіри й ділиться кулінарними секретами, пише "Суспільне".

Наталія зізнається, що спочатку розгубилася через хейтерів і навіть не знала, як завершити трансляцію, але підтримка аудиторії додала впевненості. Каже, коли побачила, що її дивляться й слухають, зрозуміла, що людям це цікаво.

Популярність блогерки стрімко зросла: якщо торік навесні вона мала лише близько тисячі підписників, то нині їх уже більше 20 тисяч. У своїх відео господиня показує приготування домашніх страв із власних продуктів — свинини, сиру, грибів, голубців і випічки, наголошуючи, що все "по-сільськи", без вишуканих кулінарних хитрощів.

Псевдонім "Солоха" з’явився після весільного конкурсу, де Наталія перемогла у змаганні з частування гостей варениками. Відтоді це ім’я закріпилося за нею і в реальному житті, і в мережі.

Постійними "учасниками" відео стали й домашні улюбленці — коти Степан, Володька та Мурка, яких глядачі вже впізнають у кадрі. Завершує кожен стрім блогерка традиційним побажанням здоров’я, миру та спокійного дня або ночі всім, хто її дивиться.

