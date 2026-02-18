Задержали звезду "Трансформеров" Шайа Лабафа: что он натворил

Известный голливудский актер снова оказался в центре скандала — на этот раз из-за драки на одном из самых громких карнавалов США.

Шайю Лабафа задержали в ночь во время фестиваля Марди Гра в Новом Орлеане. Инцидент произошел чуть после полуночи неподалеку от бара во Французском квартале, пишет Variety.

Конфликт разгорелся после того, как актера попросили покинуть заведение. Ситуация переросла в стычку, после которой Лабафу понадобилась медицинская помощь — ее оказали прибывшие на место происшествия парамедики. Согласно судебным документам, актеру предъявили два обвинения в избиении.

Этот случай далеко не первая проблема с законом у Лабафа. В 2017 году его арестовывали за опьянение и нарушение общественного порядка. Суд обязал актера пройти реабилитацию.

Актер Шайя Лабафф Фото: Getty Images

Кроме того, бывшая партнерша актера — певица FKA Twigs — подавала против него иск с обвинениями в сексуальном и эмоциональном насилии. Это дело завершилось мировым соглашением летом прошлого года.

Широкую известность Лабаф получил благодаря франшизе "Трансформеры" и триллеру "Паранойя". Свою карьеру он начал как детский актер на Disney, однако со временем сосредоточился на более серьезных и независимых проектах. Впрочем, публичный образ актера давно формируется не только его работами в кино, но и громкими скандалами и неоднозначными выходками.

