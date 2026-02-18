Затримали зірку "Трансформерів" Шайа Лабафа: що він накоїв (фото)

Відомий голлівудський актор знову опинився в центрі скандалу — цього разу через бійку на одному з найгучніших карнавалів США.

Шайю Лабафа затримали в ніч під час фестивалю Марді Гра в Новому Орлеані. Інцидент стався трохи після опівночі неподалік від бару у Французькому кварталі, пише Variety.

Конфлікт розгорівся після того, як актора попросили залишити заклад. Ситуація переросла у сутичку, після якої Лабафу знадобилася медична допомога — її надали парамедики, що прибули на місце події. Згідно з судовими документами, акторові висунули два обвинувачення у побитті.

Цей випадок далеко не перша проблема із законом у Лабафа. У 2017 році його заарештовували за сп'яніння та порушення громадського порядку. Суд зобов'язав актора пройти реабілітацію.

Актор Шайя Лабафф Фото: Getty Images

Крім того, колишня партнерка актора — співачка FKA Twigs — подавала проти нього позов із звинуваченнями у сексуальному та емоційному насильстві. Ця справа завершилася мировою угодою влітку минулого року.

Широку популярність Лабаф здобув завдяки франшизі "Трансформери" та трилеру "Параноя". Свою кар'єру він розпочав як дитячий актор на Disney, проте з часом зосередився на серйозніших і незалежних проєктах. Утім, публічний образ актора давно формується не лише його роботами в кіно, а й гучними скандалами та неоднозначними витівками.

