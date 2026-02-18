Трамп полностью сменил дизайн президентского самолета: что он сделал

47-й президент Дональд Трамп полностью преобразил свой Air Force One, который много лет был одним из самых узнаваемых "бортов номер один" в мире, благодаря голубой цветовой гамме.

79-летний президент США распорядился заменить цвета президентского и VIP-флотов ВВС США времен Джона Ф. Кеннеди на предпочитаемую им палитру. Исчезнут светло-голубые и белые самолеты, долгое время ассоциировавшиеся со временами Кеннеди, пишет The Daily Beast.

Дональд Трамп хочет убрать воспоминания о Джоне Кеннеди Фото: The White House

Их заменят темно-синий, насыщенно-красный и хорошо известный любимый оттенок Трампа — золотой.

Вскоре после возвращения в Овальный кабинет на второй срок в январе 2025 года Трамп заявил журналистам, что планирует возобновить свою давно застопорившуюся попытку переоборудовать Air Force One после того, как бывший президент Джо Байден отказался от предложенного изменения дизайна во время первого срока Трампа, сославшись на стоимость и задержки.

"Мы хотим синий цвет, символизирующий мощь, а не нежно-голубой. Всему свое время и место. Мы будем менять цвета", — сказал Трамп.

Перед переизбранием Трампа один из его советников заявил, что он продолжит изменения, если вернется на пост президента.

"Модель стояла на журнальном столике в Овальном кабинете, и он много раз показывал ее иностранным и местным гостям. Он считал, что она лучше представляет Америку и символизирует силу — красный, белый и синий цвета", — рассказал источник изданию.

35-й президент США Джон Ф. Кеннеди сотрудничал с Раймондом Лоуи, которого многие считают "отцом промышленного дизайна", в реконструкции воздушного флота в 1962 году. Он выбрал светло-голубой, свой любимый цвет, с помощью своей жены, Джеки Кеннеди, в рамках усилий по изменению восприятия американского правительства миром.

Это не единственная переделка, которую предпринял Трамп. Президент также начал реконструкцию Кеннеди-центра в стиле MAGA, дойдя до того, что добавил на фасад здания вывеску с надписью "Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди". Он также объявил о планах закрыть Кеннеди-центр примерно на два года, чтобы провести "полную реконструкцию" существующих зданий.

Юридические эксперты поставили под сомнение возможность изменения названия Кеннеди-центра без одобрения Конгресса.

Также Дональд Трамп уже уничтожил целое крыло Белого дома, чтобы построить огромный бальный зал, стоимость которого, по слухам, составляет 400 миллионов долларов, и который, по его словам, он планирует назвать в свою честь. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт признала в прошлом году, что бальный зал является "главным приоритетом" Трампа.

Напомним, ранее Дональд Трамп до неузнаваемости изменил дизайн Овального кабинета в Белом доме. Теперь там очень много золотой отделки.

А королевская семья Катара подарила Дональду Трампу огромный самолет с пятью спальнями. И президент США его принял.