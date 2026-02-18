Трамп повністю змінив дизайн президентського літака: що він зробив

47-й президент Дональд Трамп повністю перетворив свій Air Force One, який багато років був одним із найбільш упізнаваних "бортів номер один" у світі, завдяки блакитній колірній гамі.

79-річний президент США розпорядився замінити кольори президентського і VIP-флотів ВПС США часів Джона Ф. Кеннеді на палітру, якій він надає перевагу. Зникнуть світло-блакитні та білі літаки, які тривалий час асоціювалися з часами Кеннеді, пише The Daily Beast.

Дональд Трамп хоче прибрати спогади про Джона Кеннеді Фото: The White House

Їх замінять темно-синій, насичено-червоний і добре відомий улюблений відтінок Трампа — золотий.

Незабаром після повернення до Овального кабінету на другий термін у січні 2025 року Трамп заявив журналістам, що планує відновити свою спробу переобладнати Air Force One, яка давно застопорилася, після того, як колишній президент Джо Байден відмовився від запропонованої зміни дизайну під час першого терміну Трампа, пославшись на вартість і затримки.

"Ми хочемо синій колір, що символізує міць, а не ніжно-блакитний. Всьому свій час і місце. Ми будемо змінювати кольори", — сказав Трамп.

Перед переобранням Трампа один із його радників заявив, що він продовжить зміни, якщо повернеться на посаду президента.

"Модель стояла на журнальному столику в Овальному кабінеті, і він багато разів показував її іноземним і місцевим гостям. Він вважав, що вона якнайкраще репрезентує Америку і символізує силу — червоний, білий і синій кольори", — розповіло джерело виданню.

35-й президент США Джон Ф. Кеннеді співпрацював з Раймондом Лоуї, якого багато хто вважає "батьком промислового дизайну", у реконструкції повітряного флоту 1962 року. Він вибрав світло-блакитний, свій улюблений колір, за допомогою своєї дружини, Джекі Кеннеді, в рамках зусиль зі зміни сприйняття американського уряду світом.

Це не єдина переробка, яку зробив Трамп. Президент також почав реконструкцію Кеннеді-центру в стилі MAGA, дійшовши до того, що додав на фасад будівлі вивіску з написом "Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Дональда Дж. Трампа і Джона Ф. Кеннеді". Він також оголосив про плани закрити Кеннеді-центр приблизно на два роки, щоб провести "повну реконструкцію" наявних будівель.

Юридичні експерти поставили під сумнів можливість зміни назви Кеннеді-центру без схвалення Конгресу.

Також Дональд Трамп уже знищив ціле крило Білого дому, щоб побудувати величезну бальну залу, вартість якої, за чутками, становить 400 мільйонів доларів, і яку, за його словами, він планує назвати на свою честь. Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт визнала торік, що бальний зал є "головним пріоритетом" Трампа.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп до невпізнання змінив дизайн Овального кабінету в Білому домі. Тепер там дуже багато золотого оздоблення.

А королівська сім'я Катару подарувала Дональду Трампу величезний літак із п'ятьма спальнями. І президент США його прийняв.