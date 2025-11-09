Дональд Трамп отримав нову версію Air Force One від Катару. Двоповерховий Boeing 747-8 не має апаратури на випадок ядерної війни, але обладнаний п'ятьма вітальнями. Тим часом глава Білого дому все ще літає в Air Force One, збудованому 35 років тому. Чи дійсно літак Трампа є найзахищенішим повітряним судном з огляду на ситуацію у світі, коли заговорили про ядерні випробування та ядерні бомби?

Публіку вражають відомі характеристики "борту номер один" Boeing VC-25A, але багато речей у внутрішньому обладнанні літака залишається суворою таємницею.

Фокус переклав статтю "Борт номер один президента США — найбільш захищений літак у світі?" спеціаліста з воєнної тематики Гаррісона Касса для порталу The National Interest. Касс розповів про можливості суперзахищеного літака Білого дому і пояснив, чи встоїть він, якщо станеться ядерний апокаліпсис.

На якому літаку літає Дональд Трамп і чи правда, що борт номер один президента США — це найзахищеніший літак у світі? Фото: Sky News

Зовні "борт номер один" виглядає як відшліфована до блиску версія Boeing 747, широкофюзеляжного літака, на якому напевно літав кожен пасажир комерційних авіаліній, — лише в блискучій синьо-білій президентській лівреї. Але під цивільною оболонкою президентського Air Force One ховається один з найбільш модифікованих літаків усіх часів. Цей Boeing 747 настільки змінили, що у нього залишилося мало спільного з комерційним авіалайнером-предком. Літак під офіційною назвою VC-25A є справжньою військовою платформою.

Технічні характеристики VC-25A (Air Force One)

Рік випуску: 1990.

Кількість побудованих літаків: 2 (реєстраційні номери 28000 і 29000).

Довжина: 70,67 м.

Розмах крил: 59,64 м.

Максимальна злітна вага: 378 тонн.

Двигуни: чотири турбогвинтові двигуни Pratt & Whitney JT9D-7R4G2 (потужністю ~25718 кг/с кожен).

Максимальна швидкість: ~925 км/год.

Дальність польоту: необмежена з дозаправкою в повітрі; ~7800 морських миль (14445 км) без дозаправки.

Практична стеля: ~13700 м.

Озброєння: комплекс захищеного зв'язку, захист від електромагнітних імпульсів, дозаправка в повітрі, засоби протидії, медичний відсік, президентський люкс, конференц-зал і відсіки для персоналу.

Екіпаж: до 4 членів льотного екіпажу; до ~70–100 осіб (персонал, охорона, преса).

Що потрібно знати про президентський літак VC-25A

VC-25A вперше надійшов на озброєння в 1990 році, під час каденції Джорджа Буша-старшого. Побудований на основі літака 747-2008, але суттєво модифікований на заводі Boeing у Вічіті, VC-25A став єдиним у своєму роді. Наприклад, у той час як 747 перевозить сотні пасажирів, VC-25A перевозить менше ста осіб — персонал, секретну службу, пресу і, звісно ж, президента.

Місткість "борту номер один" сильно обмежена, тому що велика частина внутрішнього простору відведена під системи зв'язку, житлові приміщення і резервне обладнання безпеки. Навіть сама конструкція була перепроєктована, щоб витримати загрози, з якими комерційний авіалайнер (радше за все) ніколи не матиме справи.

VC-25A по-справжньому захищений. Його фюзеляж і проводка захищені від електромагнітних імпульсів (ЕМІ), що гарантує можливість продовження польоту літака навіть після ядерного вибуху або великої кібератаки. Резервні системи живлення, системи управління польотом і канали зв'язку означають, що навіть у разі виходу з ладу однієї мережі інша може негайно взяти на себе її функції. VC-25A може заправлятися в повітрі, що дає літаку необмежену дальність польоту і можливість безперервно летіти протягом декількох днів, якщо це необхідно. Стандартний 747, навпаки, повинен приземлятися кожні кілька тисяч кілометрів і залежить від цивільної інфраструктури для технічного обслуговування і підтримки.

На відміну від цивільного авіалайнера, VC-25A відрізняється підвищеною живучістю завдяки секретному набору оборонних систем, в тому числі ресиверам радіолокаційного попередження, засобам створення електронних і інфрачервоних перешкод, а також пусковим установкам фальш-цілей і дипольних відбивачів для протидії ракетам, що наближаються. Вікна літака посилені, інтер'єр легко броньований, а системи кліматизації та забезпечення киснем здатні фільтрувати хімічні або біологічні речовини.

Ми не знаємо всієї правди про "борт номер один"

Кабіна пілотів і авіоніка літака також високоспеціалізовані. У кабіні пілотів встановлені модернізовані навігаційні, комунікаційні та радіоелектронні консолі, призначені для безпечного, зашифрованого з'єднання з наземними мережами і супутниками. Пілоти — завжди офіцери ВПС — керують VC-25A за допомогою захищених приладів, здатних протистояти перешкодам від ЕМІ або РЕБ. Кожен кабель, реле і антена посилені або дубльовані, що гарантує підтримку зв'язку літака з Пентагоном, Командуванням повітряно-космічної оборони і органами ядерного командування в разі національної кризи.

Проте варто зазначити, що це лише ті особливості, про які відомо публіці. Багато характеристик літака залишаються засекреченими, а це означає, що в реальності літак іще функціональніший і витриваліший, ніж здається. Передові функції літака, такі як вдосконалені електронні засоби протидії (ECM), зниження помітності, титанова броня, самоущільнювальні паливні баки, функціональність командного центру тощо, не підтверджені. Загалом це літак, який слугує не тільки для логістичних цілей, але і як захищений державний командний центр.

Нинішній президентський борт близький до виведення з експлуатації. Триває будівництво двох нових літаків під позначенням VC-25B, але їх виробництво протягом останніх п'яти років неодноразово затримувалося. Ці зволікання спонукали адміністрацію Трампа попросити — і отримати — аналогічний літак Boeing 747 від королівської сім'ї Катару. Однак цей літак не є VC-25 і тепер повинен пройти капітальний ремонт, перш ніж його сертифікують як новий Air Force One.

Про автора

Гаррісон Касс — старший автор відділу оборони та національної безпеки в The National Interest. Касс — адвокат і колишній політичний кандидат, який вступив на службу до ВПС США в якості льотчика-стажиста, а потім був демобілізований за станом здоров'я. Він спеціалізується на військовій стратегії, аерокосмічній галузі та питаннях глобальної безпеки. Гаррісон здобув ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в галузі глобальної журналістики та міжнародних відносин в Нью-Йоркському університеті.