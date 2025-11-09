Дональд Трамп получил новую версию Air Force One от Катара. Двухэтажный Boeing 747-8 не имеет аппаратуры на случай ядерной войны, но оборудован пятью гостиными. Между тем глава Белого дома все еще летает в Air Force One, построенном 35 лет назад. Действительно ли самолет Трампа является самым защищенным воздушным судном, учитывая ситуацию в мире, когда заговорили о ядерных испытаниях и ядерных бомбах?

Публику впечатляют известные характеристики "борта номер один" Boeing VC-25A, но многие вещи во внутреннем оборудовании самолета остаются суровой тайной.

Фокус перевел статью "Борт номер один президента США — самый защищенный самолет в мире?" специалиста по военной тематике Гаррисона Касса для портала The National Interest. Касс рассказал о возможностях суперзащищенного самолета Белого дома и объяснил, устоит ли он, если произойдет ядерный апокалипсис.

На каком самолете летает Дональд Трамп и правда ли, что борт номер один президента США — это самый защищенный самолет в мире? Фото: Sky News

Внешне "борт номер один" выглядит как отшлифованная до блеска версия Boeing 747, широкофюзеляжного самолета, на котором наверняка летал каждый пассажир коммерческих авиалиний, — только в блестящей сине-белой президентской ливрее. Но под гражданской оболочкой президентского Air Force One скрывается один из самых модифицированных самолетов всех времен. Этот Boeing 747 настолько изменили, что у него осталось мало общего с коммерческим авиалайнером-предком. Самолет под официальным названием VC-25A является настоящей военной платформой.

Технические характеристики VC-25A (Air Force One)

Год выпуска: 1990.

Количество построенных самолетов: 2 (регистрационные номера 28000 и 29000).

Длина: 70,67 м.

Размах крыльев: 59,64 м.

Максимальный взлетный вес: 378 тонн.

Двигатели: четыре турбовинтовых двигателя Pratt & Whitney JT9D-7R4G2 (мощностью ~25718 кг/с каждый).

Максимальная скорость: ~925 км/ч.

Дальность полета: неограниченная с дозаправкой в воздухе; ~7800 морских миль (14445 км) без дозаправки.

Практический потолок: ~13700 м.

Вооружение: комплекс защищенной связи, защита от электромагнитных импульсов, дозаправка в воздухе, средства противодействия, медицинский отсек, президентский люкс, конференц-зал и отсеки для персонала.

Экипаж: до 4 членов летного экипажа; до ~70-100 человек (персонал, охрана, пресса).

Что нужно знать о президентском самолете VC-25A

VC-25A впервые поступил на вооружение в 1990 году, во время каденции Джорджа Буша-старшего. Построенный на основе самолета 747-2008, но существенно модифицированный на заводе Boeing в Вичите, VC-25A стал единственным в своем роде. Например, в то время как 747 перевозит сотни пассажиров, VC-25A перевозит менее ста человек — персонал, секретную службу, прессу и, конечно же, президента.

Вместимость "борта номер один" сильно ограничена, потому что большая часть внутреннего пространства отведена под системы связи, жилые помещения и резервное оборудование безопасности. Даже сама конструкция была перепроектирована, чтобы выдержать угрозы, с которыми коммерческий авиалайнер (скорее всего) никогда не будет иметь дела.

VC-25A по-настоящему защищен. Его фюзеляж и проводка защищены от электромагнитных импульсов (ЭМИ), что гарантирует возможность продолжения полета самолета даже после ядерного взрыва или крупной кибератаки. Резервные системы питания, системы управления полетом и каналы связи означают, что даже в случае выхода из строя одной сети другая может немедленно взять на себя ее функции. VC-25A может заправляться в воздухе, что дает самолету неограниченную дальность полета и возможность непрерывно лететь в течение нескольких дней, если это необходимо. Стандартный 747, напротив, должен приземляться каждые несколько тысяч километров и зависит от гражданской инфраструктуры для технического обслуживания и поддержки.

В отличие от гражданского авиалайнера, VC-25A отличается повышенной живучестью благодаря секретному набору оборонительных систем, в том числе ресиверам радиолокационного предупреждения, средствам создания электронных и инфракрасных помех, а также пусковым установкам фальш-целей и дипольных отражателей для противодействия приближающимся ракетам. Окна самолета усилены, интерьер легко бронирован, а системы климатизации и обеспечения кислородом способны фильтровать химические или биологические вещества.

Мы не знаем всей правды о "борту номер один"

Кабина пилотов и авионика самолета также высокоспециализированы. В кабине пилотов установлены модернизированные навигационные, коммуникационные и радиоэлектронные консоли, предназначенные для безопасного, зашифрованного соединения с наземными сетями и спутниками. Пилоты — всегда офицеры ВВС — управляют VC-25A с помощью защищенных приборов, способных противостоять помехам от ЭМИ или РЭБ. Каждый кабель, реле и антенна усилены или дублированы, что гарантирует поддержание связи самолета с Пентагоном, Командованием воздушно-космической обороны и органами ядерного командования в случае национального кризиса.

Однако стоит отметить, что это лишь те особенности, о которых известно публике. Многие характеристики самолета остаются засекреченными, а это означает, что в реальности самолет еще более функциональный и выносливый, чем кажется. Передовые функции самолета, такие как усовершенствованные электронные средства противодействия (ECM), снижение заметности, титановая броня, самоуплотняющиеся топливные баки, функциональность командного центра и т.д., не подтверждены. В целом это самолет, который служит не только для логистических целей, но и как защищенный государственный командный центр.

Нынешний президентский борт близок к выводу из эксплуатации. Продолжается строительство двух новых самолетов под обозначением VC-25B, но их производство в течение последних пяти лет неоднократно задерживалось. Эти проволочки побудили администрацию Трампа попросить — и получить — аналогичный самолет Boeing 747 от королевской семьи Катара. Однако этот самолет не является VC-25 и теперь должен пройти капитальный ремонт, прежде чем его сертифицируют как новый Air Force One.

Об авторе

Гаррисон Касс — старший автор отдела обороны и национальной безопасности в The National Interest. Касс — адвокат и бывший политический кандидат, который поступил на службу в ВВС США в качестве летчика-стажера, а затем был демобилизован по состоянию здоровья. Он специализируется на военной стратегии, аэрокосмической отрасли и вопросах глобальной безопасности. Гаррисон получил степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в области глобальной журналистики и международных отношений в Нью-Йоркском университете.