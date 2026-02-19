Интернет-звезда, весившая 230 кг, удивила своей личной жизнью (фото)

38-летняя блогерша Саманта из США, которая раньше весила около 230 кг, откровенно рассказала, что никогда не имела парня. После значительного похудения она впервые решилась задуматься о свидании.

Саманта до трансформации чувствовала себя неуверенно и не верила, что может быть чьей-то избранницей. Только после того, как ей удалось похудеть благодаря физической активности и питанию с дефицитом калорий, она начала смотреть на себя иначе. Женщина поделилась своей историей в TikTok (@sammiebry).

"Хочу знать, что такое любовь. Хочу почувствовать, что я для кого-то важна", — сказала она в видео, едва сдерживая слезы.

В то же время мысль о знакомствах пугает ее из-за страха отказа и предыдущего болезненного опыта.

Видео быстро стало вирусным — оно собрало более двух миллионов просмотров. Подписчики массово поддержали блогершу в комментариях и призвали не бояться делать первый шаг.

Среди целей на этот год Саманта назвала первое свидание. "Может, если скажу вам — таки сделаю это", — поделилась она своим планом с подписчиками.

Она даже рассматривала возможность попробовать формат быстрых знакомств, чтобы научиться уверенно общаться, однако пока не решилась зарегистрироваться. Несмотря на страхи, женщина убеждена: шанс на счастье стоит риска.

