Интернет-звезда, весившая 230 кг, удивила своей личной жизнью (фото)
38-летняя блогерша Саманта из США, которая раньше весила около 230 кг, откровенно рассказала, что никогда не имела парня. После значительного похудения она впервые решилась задуматься о свидании.
Саманта до трансформации чувствовала себя неуверенно и не верила, что может быть чьей-то избранницей. Только после того, как ей удалось похудеть благодаря физической активности и питанию с дефицитом калорий, она начала смотреть на себя иначе. Женщина поделилась своей историей в TikTok (@sammiebry).
"Хочу знать, что такое любовь. Хочу почувствовать, что я для кого-то важна", — сказала она в видео, едва сдерживая слезы.
В то же время мысль о знакомствах пугает ее из-за страха отказа и предыдущего болезненного опыта.
Видео быстро стало вирусным — оно собрало более двух миллионов просмотров. Подписчики массово поддержали блогершу в комментариях и призвали не бояться делать первый шаг.
Среди целей на этот год Саманта назвала первое свидание. "Может, если скажу вам — таки сделаю это", — поделилась она своим планом с подписчиками.
Она даже рассматривала возможность попробовать формат быстрых знакомств, чтобы научиться уверенно общаться, однако пока не решилась зарегистрироваться. Несмотря на страхи, женщина убеждена: шанс на счастье стоит риска.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Могилевская удивила фанатов тем, что сбросила 25 килограммов.
- Известный украинский юморист похудел на 65 кг после операции по уменьшению желудка.
Кроме того, девушка, которая похудела на 220 кг, показала обновленную фигуру.