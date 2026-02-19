Інтернет-зірка, що важила 230 кг, здивувала своїм особистим життям (фото)

38-річна блогерка Саманта зі США, яка раніше важила близько 230 кг, відверто розповіла, що ніколи не мала хлопця. Після значного схуднення вона вперше наважилася замислитися про побачення.

Саманта до трансформації почувалася невпевнено і не вірила, що може бути чиєюсь обраницею. Лише після того, як їй вдалося скинути завдяки фізичній активності та харчуванню з дефіцитом калорій, вона почала дивитися на себе інакше. Жінка поділилася своєю історією у TikTok (@sammiebry).

"Хочу знати, що таке кохання. Хочу відчути, що я для когось важлива", — сказала вона у відео, ледь стримуючи сльози.

Водночас думка про знайомства лякає її через страх відмови та попередній болісний досвід.

Відео швидко стало вірусним — воно зібрало понад два мільйони переглядів. Підписники масово підтримали блогерку в коментарях та закликали не боятися робити перший крок.

Саманта до трансформації почувалася невпевнено Фото: Instagram

Серед цілей на цей рік Саманта назвала перше побачення. "Може, якщо скажу вам — таки зроблю це", — поділилась вона своїм планом із підписниками.

Вона навіть розглядала можливість спробувати формат швидких знайомств, щоб навчитися впевнено спілкуватися, однак поки що не наважилася зареєструватися. Попри страхи, жінка переконана: шанс на щастя вартий ризику.

