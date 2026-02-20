7 комнатных растений, которые поглощают влагу и спасают от плесени (фото)

Плесень — одна из самых частых проблем в холодное время года, когда в доме накапливается влага и конденсат на окнах. Эксперты назвали семь комнатных растений, которые не только украшают интерьер, но и естественно уменьшают влажность в помещении.

Грибок активно размножается в сырой среде, поэтому чаще всего появляется в ванной комнате или в местах, где регулярно образуется конденсат. Зимой проблема может распространяться и на другие комнаты — особенно если окна "плачут" или в доме есть влажные стены, пишет Mirror.

Специалисты отмечают: один из самых эффективных способов борьбы с плесенью — убирать конденсат сразу после появления, ведь без влаги грибок не развивается. В то же время помочь могут и комнатные растения, которые поглощают лишнюю влагу из воздуха и предотвращают ее накопление.

Эксперты приложения по уходу за растениями Bloom Buddy назвали семь неприхотливых видов, способных естественно очищать воздух и контролировать уровень влажности в доме.

Тилландсия (воздушные растения)

Тилландсии поглощают влагу непосредственно через листья, фактически "вытягивая" ее из воздуха. Они не нуждаются в почве, поэтому не создают условий для появления плесени в вазонах. Растение нужно опрыскивать или замачивать 1-3 раза в неделю и держать при ярком рассеянном свете.

Тилландсия Фото: Unsplash

Фикус каучуконосный (резиновое дерево)

Фикус не только поглощает влагу, но и очищает воздух от бактерий, токсинов и спор плесени. По данным исследований, он может уменьшать количество загрязнителей в помещении до 60%. Хорошо растет даже при слабом освещении.

Фикус каучуконосный Фото: Unsplash

Алоэ вера

Известное своими лечебными свойствами алоэ также помогает вытягивать лишнюю влагу из воздуха и почвы. Растение обладает антибактериальными свойствами и хорошо подходит для кухни или ванной комнаты.

Алоэ вера Фото: Unsplash

Сансевиерия (змеиное растение)

Сансевиерия эффективно поглощает влагу и споры плесени. Она выделяет кислород даже ночью и нуждается в поливе лишь раз в 2-8 недель, что делает ее одним из самых неприхотливых растений для дома.

Сансевиерия Фото: Unsplash

Хлорофитум (паучье растение)

Хлорофитум помогает уменьшить количество вредных веществ в воздухе и контролирует уровень влажности. Он не устранит уже имеющуюся плесень, но может сдерживать ее распространение.

Хлорофитум Фото: Unsplash

Плющ обыкновенный (английский плющ)

Это растение исследовали даже в NASA как естественный очиститель воздуха. Оно хорошо растет во влажных помещениях и поглощает избыток влаги. В то же время плющ токсичен для животных и детей при проглатывании.

Плющ обыкновенный Фото: Unsplash

Спатифиллум (мирная лилия)

Спатифиллум эффективно вытягивает влагу из воздуха, поэтому идеально подходит для ванной, кухни или комнат, где сушат белье. Он помогает предотвращать образование плесени.

Спатифиллум Фото: Unsplash

Эксперты отмечают: хотя эти растения могут уменьшить влажность в помещении, они не заменят профессиональное устранение серьезной плесени.

