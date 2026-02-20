7 кімнатних рослин, які поглинають вологу та рятують від плісняви (фото)

Пліснява — одна з найчастіших проблем у холодну пору року, коли в оселі накопичується волога та конденсат на вікнах. Експерти назвали сім кімнатних рослин, які не лише прикрашають інтер’єр, а й природно зменшують вологість у приміщенні.

Грибок активно розмножується у сирому середовищі, тому найчастіше з’являється у ванній кімнаті або в місцях, де регулярно утворюється конденсат. Узимку проблема може поширюватися й на інші кімнати — особливо якщо вікна "плачуть" або в оселі є вологі стіни, пише Mirror.

Фахівці наголошують: один із найефективніших способів боротьби з пліснявою — прибирати конденсат одразу після появи, адже без вологи грибок не розвивається. Водночас допомогти можуть і кімнатні рослини, які поглинають зайву вологу з повітря та запобігають її накопиченню.

Експерти додатку з догляду за рослинами Bloom Buddy назвали сім невибагливих видів, що здатні природно очищувати повітря і контролювати рівень вологості в домі.

Тілландсія (повітряні рослини)

Тілландсії поглинають вологу безпосередньо через листя, фактично "витягуючи" її з повітря. Вони не потребують ґрунту, тому не створюють умов для появи цвілі у вазонах. Рослину потрібно обприскувати або замочувати 1–3 рази на тиждень і тримати при яскравому розсіяному світлі.

Тілландсія Фото: Unsplash

Фікус каучуконосний (гумове дерево)

Фікус не лише поглинає вологу, а й очищує повітря від бактерій, токсинів і спор плісняви. За даними досліджень, він може зменшувати кількість забруднювачів у приміщенні до 60%. Добре росте навіть у слабкому освітленні.

Фікус каучуконосний Фото: Unsplash

Алое вера

Відоме своїми лікувальними властивостями алое також допомагає витягувати зайву вологу з повітря і ґрунту. Рослина має антибактеріальні властивості та добре підходить для кухні чи ванної кімнати.

Алое вера Фото: Unsplash

Сансев'єрія (зміїна рослина)

Сансев'єрія ефективно поглинає вологу та спори плісняви. Вона виділяє кисень навіть уночі й потребує поливу лише раз на 2–8 тижнів, що робить її однією з найневибагливіших рослин для дому.

Сансев'єрія Фото: Unsplash

Хлорофітум (павуча рослина)

Хлорофітум допомагає зменшити кількість шкідливих речовин у повітрі та контролює рівень вологості. Він не усуне вже наявну плісняву, але може стримувати її поширення.

Хлорофітум Фото: Unsplash

Плющ звичайний (англійський плющ)

Цю рослину досліджували навіть у NASA як природний очищувач повітря. Вона добре росте у вологих приміщеннях і поглинає надлишок вологи. Водночас плющ токсичний для тварин і дітей при ковтанні.

Плющ звичайний Фото: Unsplash

Спатифілум (мирна лілія)

Спатифілум ефективно витягує вологу з повітря, тому ідеально підходить для ванної, кухні або кімнат, де сушать білизну. Він допомагає запобігати утворенню плісняви.

Спатифілум Фото: Unsplash

Експерти зазначають: хоча ці рослини можуть зменшити вологість у приміщенні, вони не замінять професійне усунення серйозної плісняви.

