"Меня выбило": киевлянка расстроилась после массового закрытия салонов красоты

Девушка эмоционально рассказала о закрытии салонов красоты в Киеве. Из-за отключения света, воды и холода бизнес не выдерживает.

Киевлянка рассказала в TikTok, что уже четвертый салон красоты среди ее знакомых закрывается. Она надеется, что бизнес сможет оправиться после таких потрясений и вернуться на рынок.

Киевлянка о закрытии салонов красоты

"Только что узнала, что наши соседи, салон красоты, закрываются и меня это очень расстроило. И, знаете, за январь только в моем близком окружении закрылось три салона красоты, это четвертый. Но меня эта новость прям выбила. То есть они знают свою работу, они классные специалисты, я к ним забегала на маникюр, они снимали крутой контент, я смотрела и думала: где они берут силы и вдохновение все это снимать?" — сказала автор видео.

По ее словам, бизнесы не выдерживают отключений света, воды и холода.

Киевлянка о закрытии салонов красоты

"Мы в этом же доме находимся. Я знаю, насколько там холодно, насколько там мало света. Я знаю все их проблемы. Возможно, поэтому меня так выбило, потому что я с этими же проблемами сейчас борюсь. Я очень надеюсь, что они используют это время, чтобы набраться сил, энергии, вдохновения. И они вернутся и будут еще лучше", — добавила киевлянка.

По ее словам, главное — не поддаваться панике, потому что "это будет начало конца".

"Я надеюсь, мы соберемся и все будет хорошо", — резюмировала украинка.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали на эту тему:

"Без негатива. Но салонов стало очень много. Выдержит самый сильный".

"Закрываются потому, что уходят мастера и работают сами на себя, а не на дядю".

"У меня очень много знакомых ФОПов. И январь это вообще просто жесть".

"Естественный отбор: выживают сильнейшие — это нормально".

