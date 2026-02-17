Поддержите нас UA
Украинка показала, какие недорогие вещи помогают ей во время отключений (фото)

Украинка показала, чем пользуется во время отключений света
Украинка показала, чем пользуется во время отключений | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Диана показала, чем пользуется во время отключений света в Киеве. У нее нет дома генератора или мощной зарядной станции.

Девушке помогают относительно дешевые девайсы, которые иногда делают отсутствие электроэнергии вообще незаметным. Об этом она рассказала в Instagram.

Киевлянка об отключениях света

"Как выживает обычный человек в отключение без генераторов и всяких зарядных станций", — начала видео Диана.

В частности, девушка еду готовит на портативной газовой комфорке.

"И считаю, что это гениальное изобретение человечества. Она стоила в районе 600 грн. И я просто докупаю к ней баллончики по 60 или 100 грн. Одного такого мне хватает минимум на 5 завтраков и несколько раз заварить чай или кофе", — поделилась украинка.

газовая конфорка
Газовая комфорка обошлась девушке в около 600 грн.
Фото: Instagram
газовый баллончик
Она также докупает газовые баллончики
Фото: Instagram

Wi-Fi идет с модема, к которому автор видео купила отдельную сим-карту. Интернета без света хватает где-то на 6 часов.

Wi-Fi идет с модема
Wi-Fi идет с модема
Фото: Instagram

Для освещения квартиры помогают разнообразные лампы из украинских и зарубежных магазинов.

"С ними вечером я почти не замечаю, что я сижу без света", — говорит киевлянка.

лампы
Также помогают лампы
Фото: Instagram

А телефон девушки "выживает" только благодаря павербанку.

павербанк
Телефон заряжает павербанк
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы поделились своим опытом жизни во время блэкаутов:

  • "Имею такой же черный павер, на долго хватает, кайф".
  • "Моя супернаходка — жидкий утюг. Мой лайфхак на отключение — тренажерка, там всегда есть горячая вода, фен".
  • "Слава Богу у нас дом с газом, интернет работает от павербанка, и куча ламп на аккумуляторах".
  • "Ставить газовую плиту непосредственно на индукционную поверхность категорически не рекомендуется из-за риска повреждения стекла, перегрева и угрозы безопасности. Индукционные плиты требуют свободного пространства для вентиляции, а наличие горячего металла сверху может вызвать перегрев, срабатывание защиты или выход из строя электроники".

