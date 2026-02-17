Украинка показала, какие недорогие вещи помогают ей во время отключений (фото)
Украинка по имени Диана показала, чем пользуется во время отключений света в Киеве. У нее нет дома генератора или мощной зарядной станции.
Девушке помогают относительно дешевые девайсы, которые иногда делают отсутствие электроэнергии вообще незаметным. Об этом она рассказала в Instagram.
Киевлянка об отключениях света
"Как выживает обычный человек в отключение без генераторов и всяких зарядных станций", — начала видео Диана.
В частности, девушка еду готовит на портативной газовой комфорке.
"И считаю, что это гениальное изобретение человечества. Она стоила в районе 600 грн. И я просто докупаю к ней баллончики по 60 или 100 грн. Одного такого мне хватает минимум на 5 завтраков и несколько раз заварить чай или кофе", — поделилась украинка.
Wi-Fi идет с модема, к которому автор видео купила отдельную сим-карту. Интернета без света хватает где-то на 6 часов.
Для освещения квартиры помогают разнообразные лампы из украинских и зарубежных магазинов.
"С ними вечером я почти не замечаю, что я сижу без света", — говорит киевлянка.
А телефон девушки "выживает" только благодаря павербанку.
Реакция сети
В комментариях украинцы поделились своим опытом жизни во время блэкаутов:
- "Имею такой же черный павер, на долго хватает, кайф".
- "Моя супернаходка — жидкий утюг. Мой лайфхак на отключение — тренажерка, там всегда есть горячая вода, фен".
- "Слава Богу у нас дом с газом, интернет работает от павербанка, и куча ламп на аккумуляторах".
- "Ставить газовую плиту непосредственно на индукционную поверхность категорически не рекомендуется из-за риска повреждения стекла, перегрева и угрозы безопасности. Индукционные плиты требуют свободного пространства для вентиляции, а наличие горячего металла сверху может вызвать перегрев, срабатывание защиты или выход из строя электроники".
