Українка показала, які недорогі речі допомагають їй під час відключень (фото)

Українка на імʼя Діана показала, чим користується під час відключень світла в Києві. Вона не має вдома генератора чи потужної зарядної станції.

Дівчині допомагають відносно дешеві девайси, які інколи роблять відсутність електроенергії взагалі непомітною. Про це вона розповіла в Instagram.

Киянка про відключення світла

"Як виживає звичайна людина у відключення без генераторів та всяких зарядних станцій", — почала відео Діана.

Зокрема, дівчина їжу готує на портативній газовій комфорці.

"І вважаю, що це геніальний винахід людства. Вона коштувала в районі 600 грн. І я просто докупляю до неї балончики по 60 або 100 грн. Одного такого мені вистачає мінімум на 5 сніданків і кілька разів заварити чай або каву", — поділилася українка.

Газова комфорка обійшлася дівчині в близько 600 грн Фото: Instagram

Вона також докупляє газові балончики Фото: Instagram

Wi-Fi йде з модему, до якого авторка відео купила окрему сім-карту. Інтернету без світла вистачає десь на 6 годин.

Wi-Fi йде з модему Фото: Instagram

Для освітлення квартири допомагають різноманітні лампи з українських та зарубіжних магазинів.

"З ними ввечері я майже не помічаю, що я сиджу без світла", — каже киянка.

Також допомагають лампи Фото: Instagram

А телефон дівчини "виживає" тільки завдяки павербанку.

Телефон заряджає павербанк Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці поділилися своїм досвідом життя під час блекаутів:

"Маю такий самий чорний павер, на довго вистачає, кайф".

"Моя суперзнахідка — рідка праска. Мій лайфхак на відключення — тренажерка, там завжди є гаряча вода, фен".

"Слава Богу в нас будинок з газом, інтернет працює від павербанку, і купа ламп на акумуляторах".

"Ставити газову плиту безпосередньо на індукційну поверхню категорично не рекомендується через ризик пошкодження скла, перегріву та загрозу безпеці. Індукційні плити потребують вільного простору для вентиляції, а наявність гарячого металу зверху може викликати перегрів, спрацювання захисту або вихід з ладу електроніки".

