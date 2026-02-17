Підтримайте нас RU
Українка показала, які недорогі речі допомагають їй під час відключень (фото)

Українка показала, чим користується під час відключень | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Діана показала, чим користується під час відключень світла в Києві. Вона не має вдома генератора чи потужної зарядної станції.

Дівчині допомагають відносно дешеві девайси, які інколи роблять відсутність електроенергії взагалі непомітною. Про це вона розповіла в Instagram.

Киянка про відключення світла

"Як виживає звичайна людина у відключення без генераторів та всяких зарядних станцій", — почала відео Діана.

Зокрема, дівчина їжу готує на портативній газовій комфорці.

"І вважаю, що це геніальний винахід людства. Вона коштувала в районі 600 грн. І я просто докупляю до неї балончики по 60 або 100 грн. Одного такого мені вистачає мінімум на 5 сніданків і кілька разів заварити чай або каву", — поділилася українка.

газова комфорка
Газова комфорка обійшлася дівчині в близько 600 грн
Фото: Instagram
газовий балончик
Вона також докупляє газові балончики
Фото: Instagram

Wi-Fi йде з модему, до якого авторка відео купила окрему сім-карту. Інтернету без світла вистачає десь на 6 годин.

Wi-Fi йде з модему
Wi-Fi йде з модему
Фото: Instagram

Для освітлення квартири допомагають різноманітні лампи з українських та зарубіжних магазинів.

"З ними ввечері я майже не помічаю, що я сиджу без світла", — каже киянка.

лампи
Також допомагають лампи
Фото: Instagram

А телефон дівчини "виживає" тільки завдяки павербанку.

павербанк
Телефон заряджає павербанк
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці поділилися своїм досвідом життя під час блекаутів:

  • "Маю такий самий чорний павер, на довго вистачає, кайф".
  • "Моя суперзнахідка — рідка праска. Мій лайфхак на відключення — тренажерка, там завжди є гаряча вода, фен".
  • "Слава Богу в нас будинок з газом, інтернет працює від павербанку, і купа ламп на акумуляторах".
  • "Ставити газову плиту безпосередньо на індукційну поверхню категорично не рекомендується через ризик пошкодження скла, перегріву та загрозу безпеці. Індукційні плити потребують вільного простору для вентиляції, а наявність гарячого металу зверху може викликати перегрів, спрацювання захисту або вихід з ладу електроніки".

