"Мене вибило": киянка засмутилася після масового закриття салонів краси

Дівчина емоційно розповіла про закриття салонів краси в Києві. Через відключення світла, води та холод бізнес не витримує.

Киянка розповіла в TikTok, що вже четвертий салон краси серед її знайомих закривається. Вона сподівається, що бізнес зможе оговтатися після таких потрясінь і повернутися на ринок.

Киянка про закриття салонів краси

"Тільки що дізналася, що наші сусіди, салон краси, закриваються і мене це дуже засмутило. І, знаєте, за січень тільки в моєму близькому оточенні закрилося три салони краси, це четвертий. Але мене ця новина прям вибила. Тобто вони знають свою роботу, вони класні спеціалісти, я до них забігала на манікюр, вони знімали крутий контент, я дивилась і думала: де вони беруть сили і натхнення все це знімати?" — сказала авторка відео.

За її словами, бізнеси не витримують відключень світла, води та холод.

Киянка про закриття салонів краси

"Ми в цьому ж будинку знаходимось. Я знаю, наскільки там холодно, наскільки там мало світла. Я знаю всі їхні проблеми. Можливо, тому мене так вибило, бо я з цими ж проблемами зараз борюсь. Я дуже сподіваюсь, що вони використають цей час, щоб набратися сил, енергії, натхнення. І вони повернуться і будуть ще кращими", — додала киянка.

За її словами, головне — не піддаватися паніці, бо "це буде початок кінця".

"Я сподіваюсь, ми зберемось і все буде добре", — резюмувала українка.

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували на цю тему:

"Без негативу. Але салонів стало дуже багато. Витримає найсильніший".

"Закриваються тому, що йдуть майстри і працюють самі на себе, а не на дядю".

"В мене дуже багато знайомих фопів. І січень це взагалі просто жесть".

"Природній відбір: виживають найсильніші — це нормально".

