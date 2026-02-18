Скандал из-за концерта к первому дню войны с РФ: Жадан отказался, alyona alyona выступила в защиту

24 февраля во Дворце Спорта был анонсирован концерт с участием украинских звезд "Рожденные быть свободными". Таким образом артисты хотели поблагодарить украинских военных и вспомнить о первом дне полномасштабного вторжения. Но как только появились афиши концерта — это вызвало возмущение.

"24 февраля — день, который навсегда изменил каждого из нас. День, когда украинцы объединились ради свободы, достоинства и будущего", — сказано на афише концерта. А в описании к событию говорится о том, что 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения, весь украинский народ "голосами самых любимых артистов скажет огромное спасибо своим защитникам: "За силу. За свободу. За каждый новый день". Однако в обществе дата концерта вызвала возмущение. Все что известно, собрал Фокус.

Сейчас билеты на концерт не продаются

На афише заявляли об участии артистов: группа "Жадан и Собаки", Злата Огневич, рэперка alyona alyona, Мила Нитич, Парфенюк, "Мотор'Ролла", Роксолана, Дава.

Концерт должен был быть благодарностью военным

Но идея провести концерт 24 февраля вызвала волну возмущения.

После волны недовольства об отказе от выступления сообщил один из участников — Сергей Жадан и его команда: "Считаем участие в событии нецелесообразным", — сказано в посте. Сейчас билеты на концерт не продаются.

Сергей Жадан сообщил, что 24 февраля выступать не будет

А рэперка alyona alyona в посте, который сейчас недоступен, или удален, отметила, что концерт должен был помочь военным: "Выступление-благодарность организуют военные. Поэтому так много артистов согласились. Прежде чем писать, что орги "паганые" — стоит подумать. Все артисты согласились выступать бесплатно. И должны были от себя подарить еще дроны в разные бригады", — прокомментировала она.

Среди тех, кто раскритиковал событие — солист украинской панк-группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко, который мобилизовался в Силы обороны Украины, намекая на недовольство фигурами артистов. Однороженко имел в виду певца Parfeniuk (Илья Парфенюк), который встречался с блогером, более известной как Симбочка. Последняя публично обвиняла Parfeniuk в том, что он ее бил. И вероятно намекая на Roxolana.

"Невестка пророссийского политика и чувак, который бьет женщин, вместе с другими артистами благодарят военных, играя концерт в Киеве. Такое возможно только в Украине", — написал Однороженко.

Напомним, Кристина Соловий прокомментировала ситуацию с концертом памяти легендарного артиста Степана Гиги, на котором она отказалась выступать. Но на афише все равно появилось ее имя.

А концерт украинского певца MÉLOVIN в Ривне, который должен был состояться 17 февраля, сорвали недиомие люди, которые пришли с плакатами "Не за гей-браки воюют герои".