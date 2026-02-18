Скандал через концерт до першого дня війни із РФ: Жадан відмовився, alyona alyona виступила на захист

24 лютого у Палаці Спорту був анонсований концерт за участі українських зірок "Народжені бути вільними". Таким чином артисти хотіли подякувати українським військовим та згадати про перший день повномасштабного вторгнення. Але як тільки з'явились афіші концерту – це викликало обурення.

"24 лютого — день, який назавжди змінив кожного з нас. День, коли українці об’єдналися заради свободи, гідності та майбутнього", — сказано на афіші концерту. А в опису до події йдеться про те, що 24 лютого, в день початку повномасштабного вторгнення, весь український народ "голосами найулюбленіших артистів скаже величезне дякую своїм захисникам: "За силу. За свободу. За кожен новий день". Однак у суспільстві дата концерту викликала обурення. Все що відомо, зібрав Фокус.

Зараз квитки на концерт не продаються

На афіші заявляли про участь артистів: група "Жадан і Собаки", Злата Огневич, реперка alyona alyona, Міла Нітіч, Парфенюк, "Мотор’Ролла", Роксолана, Дава.

Концерт мав буди подяккою військовим

Але ідея провести концерт 24 лютого викликала хвилю обурення.

Після хвилі незадоволення про відмову від виступу повідомив один з учасників – Сергій Жадан і його команда: "Вважаємо участь у події недоцільною", — сказано у пості. Зараз квитки на концерт не продаються.

Сергій Жадан повідомив, що 24 лютого виступати не буде

А реперка alyona alyona у пості, який зараз недоступний, або видалений, зауважила, що концерт мав допомогти військовим: "Виступ-подяку організовують військові. Тому так багато артистів погодилися. Перш ніж писати, що орги "пагані" – варто подумати. Всі артисти погодилися виступати безкоштовно. І мали від себе подарувати ще дрони в різні бригади", – прокоментувала вона.

Серед тих, хто розкритикував подію — соліст українського панк-гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко, який мобілізувався до Сил оборони України, натякаючи на незадоволення постатями артистів. Однороженко мав на увазі співака Parfeniuk (Ілля Парфенюк), який зустрічався з блогеркою, більш відомою як Сімбочка. Остання публічно звинувачувала Parfeniuk в тому, що він її бив. Та ймовірно натякаючи на Roxolana.

Дмитро Однороженко висловився з приводу концерта

"Невістка проросійського політика та чувак, що бʼє жінок, разом з іншими артистами дякують військовим, граючи концерт в Києві. Таке можливо тільки в Україні", — написав Однороженко.

Нагадаємо, Христина Соловій прокоментувала ситуацію з концертом пам'яті легендарного артиста Степана Гіги, на якому вона відмовилась виступати. Але на афіші все одно з'явилось її ім'я.

А концерт українського співака MÉLOVIN у Рівному, який мав відбутись 17 лютого, зірвали невдіомі люди, які прийшли з плакатами "Не за гей-шлюби воюють герої".