Христина Соловій пояснила ситуацію з концертом в честь Степана Гіги: "Не думаю, що це нормально"

Українська співачка прокоментувала ситуацію з концертом пам'яті легендарного артиста Степана Гіги, на якому вона відмовилась виступати. Згодом на афіші заходу без її згоди з’явилося її ім’я. Артистка пояснила, що намагалася вирішити питання без розголосу, однак змушена була публічно відреагувати.

В інтерв’ю програмі "Наодинці з Гламуром" ведуча Анна Севастьянова запитала, чи могла співачка звернутися до організаторів приватно, без публічності. У відповідь Соловій заявила, що саме так і зробила, однак згодом побачила своє ім’я на афіші заходу, в якому не брала участі.

"Я так і зробила. Але потім побачила своє ім’я на афіші. І мені треба було відреагувати на це. Я не думаю, що це був скандал і що організатори мали лихі наміри. Але бачити запрошення на концерт з моїм ім’ям, де я не виступаю, — не думаю, що це нормально. Шкода, що люди сприймають як скандали такі речі, які відбуваються постійно, на це треба реагувати простіше", — пояснила артистка.

Вона також додала, що були й інші виконавці, які не погодилися брати участь у концерті, однак їхні імена в афіші не з’явилися, тоді як її — внесли.

Соловій наголосила, що не вважає ситуацію конфліктною, однак переконана: використання імені артиста без його участі у події є некоректним і потребує реакції.

