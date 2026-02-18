Кристина Соловий объяснила ситуацию с концертом в честь Степана Гиги: "Не думаю, что это нормально"

Украинская певица прокомментировала ситуацию с концертом памяти легендарного артиста Степана Гиги, на котором она отказалась выступать. Впоследствии на афише мероприятия без ее согласия появилось ее имя. Артистка объяснила, что пыталась решить вопрос без огласки, однако вынуждена была публично отреагировать.

В интервью программе "Наедине с Гламуром" ведущая Анна Севастьянова спросила, могла ли певица обратиться к организаторам приватно, без публичности. В ответ Соловий заявила, что именно так и сделала, однако впоследствии увидела свое имя на афише мероприятия, в котором не участвовала.

"Я так и сделала. Но потом увидела свое имя на афише. И мне надо было отреагировать на это. Я не думаю, что это был скандал и что организаторы имели злые намерения. Но видеть приглашение на концерт с моим именем, где я не выступаю, — не думаю, что это нормально. Жаль, что люди воспринимают как скандалы такие вещи, которые происходят постоянно, на это надо реагировать проще", — пояснила артистка.

Відео дня

Она также добавила, что были и другие исполнители, которые не согласились участвовать в концерте, однако их имена в афише не появились, тогда как ее — внесли.

Соловий подчеркнула, что не считает ситуацию конфликтной, однако убеждена: использование имени артиста без его участия в событии является некорректным и требует реакции.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кристина Соловий впервые засветилась с любимым мужчиной на людях.

Певица показалась с братом, который воюет на Запорожском направлении.

Народный артист Степан Гига оказался в больнице накануне большого тура. Певец хотел как можно скорее выздороветь и вернуться на сцену. Однако не суждено было. Его сердце перестало биться в пятницу, 12 декабря.