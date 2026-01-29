Соловий отказалась выступать на концерте в честь Степана Гиги: что произошло

Украинская певица Христина Соловий заявила об отказе от участия в концерте памяти легендарного артиста Степана Гиги, который запланирован на 28 марта в киевском Дворце спорта.

Оказалось, что с артисткой об этом даже не договорились. Христина накануне опубликовала заявление в Instagram.

Христина Соловий отказалась выступать

Певица отметила, что уважает и уважает творчество народного артиста Степана Гиги, который внезапно ушел из жизни в конце 2025 года. Впрочем, Христина не будет выступать на концерте, посвященном его памяти. Оказалось, что организаторы даже не связались с ней.

"Очень уважаю творчество Степана Гиги и уважаю его творчество. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я участия не принимаю", — написала Соловий.

Христина Соловий отказалась выступать на концерте в память Гиги Фото: Instagram

Кто выступит на концерте памяти Степана Гиги

28 марта в столичном Дворце спорта запланирован большой концерт памяти Степана Гиги. На сцену выйдут дети покойного артиста — Степан и Квитослава.

Также среди приглашенных гостей: Артем Пивоваров, FIЇNKA, VOLKANOV, VIP Тернополь, Виктор Бронюк (ТИК), Вася Харизма, Роман Скорпион, Mamarika, Лисапетный батальон, Вася Байдак, Михаил Грицкан, Наталья Бучинская, Alyona Alyona, Злата Огневич, Анна Буткевич, ансамбль "Кралица", "Пиккардийская терция".

