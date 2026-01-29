Соловій відмовилась виступати на концерті в честь Степана Гіги: що сталося

Українська співачка Христина Соловій заявила про відмову від участі в концерті пам'яті легендарного артиста Степана Гіги, який заплановано на 28 березня в київському Палаці спорту.

Виявилося, що з артисткою про це навіть не домовилися. Христина напередодні опублікувала заяву в Instagram.

Христина Соловій відмовилася виступати

Співачка наголосила, що поважає та шанує творчість народного артиста Степана Гіги, який раптово пішов з життя наприкінці 2025 року. Втім, Христина не виступатиме на концерті, присвяченому його пам'яті. Виявилося, що організатори навіть не звʼязалися з нею.

"Надзвичайно поважаю творчість Степана Гіги і шаную його творчий доробок. Але мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру", — написала Соловій.

Христина Соловій відмовилася виступати на концерті в памʼять Гіги Фото: Instagram

Хто виступить на концерті пам’яті Степана Гіги

28 березня у столичному Палаці спорту заплановано великий концерт пам’яті Степана Гіги. На сцену вийдуть діти покійного артиста — Степан і Квітослава.

Також серед запрошених гостей: Артем Пивоваров, FIЇNKA, VOLKANOV, VIP Тернопіль, Віктор Бронюк (ТІК), Вася Харизма, Роман Скорпіон, Mamarika, Лісапетний батальйон, Вася Байдак, Михайло Грицкан, Наталія Бучинська, Alyona Alyona, Злата Огнєвіч, Анна Буткевич, ансамбль "Кралиця", "Піккардійська терція".

